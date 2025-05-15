明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

孟加拉裔夫婦涉謀殺初生兒子　父供稱案發時先抵押金飾籌醫藥費 (19:23)

一對孟加拉裔夫婦涉謀殺及虐待一個多月大的兒子案，今（15日）於高院續審，播放男被告在男嬰去世後錄取的警誡錄影會面片段。對於男嬰送院時遭醫護發現有多處骨折及頭部重傷，男被告在會面記錄稱，不知男嬰身上出現多處骨折的原因，而案發日他擔心不夠錢支付醫藥費，曾到當舖「當金飾」，然後才能把男嬰送院。

被告HOSSAIN Md. Imran（32歲）及AKTER Mrs Farzana（28歲）同報稱無業。事主Hossain Iyman（何義文）2019年8月24日昏迷入院，同月30日不治。

控方今播放男被告在2019年9月4日錄取的警誡錄影會面片段，當中男被告提起自己由兩子之父變成一子之父，情况變得很不同，所以覺得自己已在會面期間向警方「講咗一個好長嘅故事」。他指出，事主出事前健康狀况良好，而他不知道為何事主身上會有多處骨折，感到「好混亂」。

男被告續指，2019年8月24日上午約10時看到事主出現眼睛半開合等異常狀況，但沒立即將他送院。他解釋，因當時身上只有10至20元，認為去醫院需要用錢，因此他在洗澡後到當舖把妻子的金飾「當掉」，以換取約1700元現金。他離開當舖後回家，與同樣洗完澡的妻子在上午11時半才出門把事主送院；惟當日他告訴妻子，自己曾出門「借錢」。聆訊未完，押後明續。

相關字詞﹕法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞