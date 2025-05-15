孟加拉裔夫婦涉謀殺初生兒子　父供稱案發時先抵押金飾籌醫藥費 (19:23)

被告HOSSAIN Md. Imran（32歲）及AKTER Mrs Farzana（28歲）同報稱無業。事主Hossain Iyman（何義文）2019年8月24日昏迷入院，同月30日不治。

控方今播放男被告在2019年9月4日錄取的警誡錄影會面片段，當中男被告提起自己由兩子之父變成一子之父，情况變得很不同，所以覺得自己已在會面期間向警方「講咗一個好長嘅故事」。他指出，事主出事前健康狀况良好，而他不知道為何事主身上會有多處骨折，感到「好混亂」。

男被告續指，2019年8月24日上午約10時看到事主出現眼睛半開合等異常狀況，但沒立即將他送院。他解釋，因當時身上只有10至20元，認為去醫院需要用錢，因此他在洗澡後到當舖把妻子的金飾「當掉」，以換取約1700元現金。他離開當舖後回家，與同樣洗完澡的妻子在上午11時半才出門把事主送院；惟當日他告訴妻子，自己曾出門「借錢」。聆訊未完，押後明續。