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精進3欠薪公營房屋項目遲一年落成 涉7600伙 曾塌天秤安達臣項目延至2026/27年度完工 (18:46)

近月接連多個建築地盤出現欠薪，令人關注會否影響公營房屋建築進度。房屋局今日(15日)更新公營房屋預測建屋量，早前捲入建築工人欠薪事件的「精進建築有限公司」，其承建的3個公營房屋項目均比原定完工時間延遲落成，涉逾7600伙。其中房委會轄下東涌雋東邨5200個公屋單位及屯門滿田邨1000個公屋單位，原定2024/25年度完工，最新顯示需2025/26年度才建成。

至於房協涉約1400伙資助出售房屋、曾發生塌天秤3死意外觀塘安達臣道R2-2項目，亦由已推遲的2026年再延至2026/27年才落成。

梁文廣促房委會及房協加強監管

立法會議員、房委會委員梁文廣對上述3個項目工程延誤深表關注，他指近月不少建築地盤出現欠薪事件，令社會關注公營房屋項目建築進度會否受阻延，促請房委會及房協要加強監察承建商。他又認為相對而言分判商欠薪影響較承建商細，並強調不希望見到公營房屋工程延誤影響公屋輪候冊編配進度。

翻查資料，房委會今年2月曾向本報示，雋東邨及滿田邨兩項工程近月因拖欠工人薪金，施工人數不足、進度緩慢，房署已督促精進採取措施，盡快回復進度；工程團隊會審視工程，並「適時更新」兩者完工日期。房協亦於較早前已宣布安達臣道R2-2項目預計落成時間由2025年延至2026年。

房屋局更新公營房屋預測建屋量，預計2025/26年度至2029/30年度來自房屋委員會和香港房屋協會的公營房屋總建屋量約16.66萬個單位，較2月公布時約16.04萬伙，增加約6200伙，主要是雋東邨及滿田邨兩項目順延至2025/26年建成；其中2029/30年度預測建屋約4.4萬伙。

相關字詞﹕編輯推介 房委會；房協

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