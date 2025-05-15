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國安附例｜有傳媒拍攝禁地受警告　鄧炳強指長時間拍攝易引警員擔憂 (18:52)

立法會涉及《維護國家安全條例》附屬法例的小組委員會完成審議。律政司長林定國會後表示，附屬條例僅有15條、涉及6個地方，但審議時間達5小時，強調程序足夠嚴謹；保安局長鄧炳強則提及，政府團隊詳細說明今次立法工作的每個細節，委員會亦充分滿意解說，未提出任何修正案的要求，認為展現出行政立法機關的良性互動。

林定國表示，附屬法例只是為國安公署的職責制定更詳細條文，6個禁地亦包含地址坐標，市民可清晰理解；另外，今次亦採取完全符合一般普通法的草擬方法，例如清晰界定犯罪元素、答辯理由、舉證責任等，並參考很多現行法例條文，他亦重申國安公署的權力未增加，相信可釋除市民疑慮。被問及5小時審議時間是否足夠，林定國表示，今次審議收到超過150條來自議員的問題及意見，強調預計會議本應在下午4時半結束，為確保委員有足夠時間提問已延長會議。

被問及《維護國家安全條例》會否需要更多附屬法例，鄧炳強表示，會繼續完善維護國家安全工作，政府會適時檢視，若有需要會繼續完善法律。對於有傳媒在國安公署周邊拍攝遭警告，鄧炳強表示，警務人員可以因國家安全原因，請在禁地的人士離開，「普通市民行過打卡影相，我睇唔到有問題」，但強調若「長期影住門口睇有咩人出入」、「攞長鏡頭影住窗門」，會令警務人員擔憂是否在拍攝公署人員工作。至於附屬法例最高刑期會否太長，鄧炳強表示，由於公署面對案件極其複雜，涉及極其危險、惡劣的情况，相對高的罰則屬合理。

相關字詞﹕23條立法 維護國安條例 立法會 編輯推介

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