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南丫四號減水密門　財利船廠董事解釋為免牴觸船隻長度規定　海事處質疑當年調查從未提及 (18:30)

2012年南丫海難造成39死，死因研訊今（15日）踏入第八日。財利船廠董事羅愕瑩供稱，他當年與新加坡設計公司董事商討，發現若在兩艙之間安裝「水密門」，會牴觸海事處的船隻總長度規定，因此決定不裝水密門，但他無告知財利員工和內地造船廠。海事處一方指，羅愕瑩在2013年調查委員會作供時，沒有交代與上述新加坡董事的「秘密對話」，亦無提及要符合船隻長度規定，「今日的你似乎打倒昨日的你」。

財利船廠董事羅愕瑩於1973年加入財利，負責銷售和商業船工程。羅供稱，財利與港燈長期合作，當年獲港燈邀請提交「南丫四號」標書，標書僅列明籠統規格，中標後再提交詳細圖則。庭上展示財利1994年發出的標書，列明由5個水密艙壁分隔6個艙室，最終船上只有4個水密艙壁。羅作供承認財利從未書面通知港燈，要更改船隻規格。

羅愕瑩供稱，當時採用東莞船「東區一號」作為南丫四號的設計藍本，交由新加坡公司Naval-Consult為南丫四號設計圖則。1994年11月，他稱與Naval-Consult董事John Lim商量時發現，若在舵機房及油箱房之間安裝水密門和水密艙壁，會牴觸海事處規則，因此決定兩艙之間不設水密門。他解釋，海事處有「船總長度一成」的規定，若艙室少於船總長度的一成，計算船隻入水的穩性測試時，要將相鄰艙室一併計算，所以他決定打通兩艙。

羅愕瑩在2013年調查委員會研訊供稱，不肯定建船原意是否包括水密門。他今在庭上改稱，當初設計階段已決定不裝水密門，因他製作過百艘船，「我一定唔會全部記得」。死因裁判官關注，調查委員會在意外不久召開，為何羅無交代不設水密門一事，羅回應「你可以話我無諗返」。死難者家屬一方問，為何羅決定拆去水密門，卻無通知其他財利員工；羅稱毋須通知，下屬只負責跟圖則建船。研訊明（16日）續。

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