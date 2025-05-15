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兩消防員涉強姦女子　首被告辯稱事主當時清醒並同意接吻 (16:50)

兩名消防員涉嫌強姦26歲女子案，今日（15日）在高院續審。控方傳畢證人後，首被告選擇自辯，供稱當晚3人在酒店房內暢飲後，他甫出廁所便目睹次被告與事主在性交。他庭上形容當時「畫面好震撼，我第一次見，內心好刺激，同時有興奮感」，惟也稱自己無和X性交，他認為自己須先徵得事主同意才加入，並指「從佢（事主）眼神，我知佢係清醒」。

首被告李浩田（約31歲）自辯稱，2019年他在觀塘消防局工作期間認識次被告陳卓軒（約29歲），二人因為有共同興趣而熟絡。2021年8月，李在Ig上開始與X有交流。李形容X為人熱情及健談，後來李相約陳、X及其他朋友一起到酒吧消遣，玩耍期間X與2人有肢體接觸。

同月20日，李交更離開消防局後，相約X及陳到旺角帝京酒店內喝酒。李補充，他之所以預訂酒店房是因為當時正值「限聚令」，酒吧會提早關門，由於李有相約其他友人出席涉案酒局，為了遷就其他友人需要較晚才能赴會，故才選擇在酒店房內辦酒局。

李憶述，3人在房間內玩喝酒遊戲後開始休息，當陳入廁所後，X將大腿搭在李腿上，令李大感意外。李開始拖X的手，又摸X的大腿，李問X可否接吻，X稱可以；二人「錫吓，大家摷吓」，並用「肉緊」來形容X的反應。李當時已脫去衣服準備性交，但又想到自己友人可能隨時從廁所出來，覺得不太舒服，故不能勃起。之後李要求X口交，但被X以有汗味而拒絕，故李入廁所內洗澡。

李續稱，他再次打開廁所門時已聽到X的呻吟聲，行出便見到陳背向他、正與X性交。李形容畫面震撼，他內心刺激及興奮，既想加入，但怕打擾兩人。李上前與X對望，他看出X是清醒且沒有迴避他眼神。李再次問X可否接吻，在徵得同意後與X接吻、要求X口交，以及有射精，惟他稱沒有與X性交。

李表示，X在完事後休息，並由陳送離開酒店。在X離開後，由於他有感疲倦，覺得需要休息，故他通知其他友人不用參與酒局。

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