禁地外拍照是否違法？　鄧炳強：視乎意圖 (15:59)

議員楊永杰及管浩鳴關注如果市民在禁地外拍照，或拍攝禁地會否構成犯法。鄧炳強稱視乎有關人士的意圖，如果市民身處非禁地拍照及打卡，並無意圖作間諜行為或防礙他人，不會構成罪行，「普通行過喺門口影張相，我相信你就唔會有意圖」；但如果特意用長距離望遠鏡拍攝寫字樓窗戶等，則情况不一樣。

民建聯陳克勤稱，部分禁地與行人路僅一步之遙，舉例指或有市民因跌了5蚊銀而誤闖禁地，期望當局不會拘捕無惡意或非刻意違法的人士。鄧炳強稱，禁地本身屬一幢大樓，四周有牆作分隔，基本上市民不會在行經公眾地方時誤闖。林定國補充，《維護國家安全條例》第45條列明，指明人員包括公署人員及警員，可命令任何人離開禁地，當市民非立心不良、並依從提點離開禁地時，便無任何需要擔心的理由，「指明人員有法律權力勸喻你離開。人哋叫你都特登唔走，咁梗係有問題啦。」他相信一般市民大眾不會「唔覺意」觸反有關法例。

法例列明，當中央駐港國安公署依據《港區國安法》履行職責時，特區政府的任何部門或公務人員須應公署的要求，依法及時提供一切所需和合理的協助、便利、配合、支持和保障。議員陳紹雄關注，若公務人員無提供相關協助時有何罰則。鄧炳強回應說，如果公署人員正按第55條行使管轄權，而有關人士無依從公署要求，屬違反法例；若公署人員並非按55條行事，則會根據《公務員守則》跟進。