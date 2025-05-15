13歲女童接種新冠疫苗兩個月後因心肌炎身亡　死因庭裁定屬自然死亡 (14:32)

事主李珞妍2021年10月11日於沙田威爾斯親王醫院逝世，終年13歲。衛生署及醫管局並列與案有關係者。

綜合庭上證供及死因裁判官周至偉今早引導陪審團的內容，事發前一日，女童因胸悶及不適到威院急症室求醫，獲安排照心電圖等，結果顯示女童出現「右束支傳導阻滯」，急症室醫生嚴鵬飛遂就此徵詢副顧問醫生意見，對方認為女童情況處於正常水平。此外，嚴曾建議為女童驗血，但女童母親拒絕，嚴最終基於女童整體狀況正常讓她出院。

翌日早上，女童突然發燒，更在家中暈倒，同日送院搶救後不治。屍體剖驗報告顯示，女童生前出現暴發性心肌炎，死因為「B19細小病毒心肌炎」。

就著女童的心肌炎症狀，輝瑞藥廠的證人早前稱，因接種疫苗引致的心肌炎副作用，會在接種後14天內出現，認為女童的心肌炎症狀跟疫苗無關。其他專家則稱心肌炎難以診斷，亦在兒童身上非常罕見，在10萬人中只有1至2名患者，其中只有1%會出現暴發性心肌炎，而有關症狀可再1至2天內迅速惡化，死亡率為50%。

周官指出，案中專家認為心肌炎可自然產生，並足以致命，陪審團可考慮裁定女童「死於自然」。周官同時說，本案牽涉醫療介入，陪審團要顧及相關介入帶來的影響，可考慮裁定女童「死於不幸」；若陪審團認為案中證據不能帶出結論，就要給予「存疑裁決」。

5人陪審團今退庭商議約兩小時後，以4比1裁定女童「死於自然」。陪審團並向醫管局提出3項建議，指醫生應向病人及其家屬指出，病人可能遇上嚴重情況；應診醫生應向顧問醫生提供更全面資訊，協助對方判斷；若應診醫生遇上困難，應主動尋求多於一名專家或醫生的意見。