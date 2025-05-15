生產力局職員涉詐騙創科署資助及造假賬　涉款逾700萬　准保釋候訊 (13:48)

被告依次為退休人士雷致行（64歲）、工程師蘇文傑（46歲）、技工李樹勝（56歲）及英訊通科技(香港)有限公司董事葉慧敏（52歲）。

首3名被告被控偽造帳目，指他們於2015年9月至2018年9月期間，在香港與周聖胤、張志洪及廖錦忠，為使他們自己及/或香港生產力促進局獲益，及/或意圖使創新科技署遭受損失而不誠實地隱藏為會計用途而製備或需要作為會計用途的文件，即以生產力局名義就3張服務訂單向安信光學製品有限公司發出的報價單及送貨文件。

3人另被控欺詐罪，指他們藉作欺騙向創科署偽稱生產力局就應用於非破壞性及非接觸性分析的低成本智能手機制光學相干層析掃描系統的研發，從安信光學製品有限公司獲得10萬元業界贊助，並誘使創科署職員就該項目向生產力局支付合共3,133,865港元作為項目資金；及安信支付4萬元現金回贈。

次被告另被控偽造帳目及欺詐罪，涉於2017年4月至2023年8月期間與一些人士以生產力局名義就三張服務訂單向安信發出報價單及送貨文件，及就一張服務訂單向英訊通科技發出報價單及送貨文件；以及向創科署偽稱生產力局就利用嶄新雙光子聚合微加工技術開發微透鏡及微零件製造整合方案，以支援智能產品開發，從光信獲得10萬元贊助及從英訊通科技及/或英訊通光電獲得7萬元贊助。

次被告再涉與第四被告於或約於2017年7月向創科署偽稱或英訊通光電的研發向生產力局注資合共10萬港元，因此可享創科署4萬元現金回贈。