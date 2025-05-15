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本港家庭開心指數三年來首呈升幅　需照顧學童的家庭開心指數較低 (13:36)

「香港開心D」今（15日）發布「香港家庭開心指數調查」結果，顯示連跌三年的香港家庭開心指數今年首呈升幅，惟仍低於疫情前，而需要照顧6至12歲學童的家庭開心指數相對較低。家庭議會前主席石丹理建議港府參考新加坡，建立全面家庭政策，提高開心指數。

研究在今年3月以網上及面談形式進行問卷調查，共收集1117份問卷。研究結果顯示，香港家庭開心指數連跌三年後，今年由2024年6.43分回升至6.91分（10分滿分），但仍低於疫情前（2021 年達 7.26分），當中仍有三分之一受訪者的家庭開心指數為 6 分或以下，屬一般甚或偏低水平。

研究分析，最影響家庭開心指數的因素是個人開心指數，分數由去年6.09 分（10 分滿分）上升至6.58分；其次是家庭資源-心理資本，意思即個人對自身居住狀況是否安全、舒適的觀感，以及應對生活難題的感受，並非與住屋大小掛勾，其分數由去年 6.58升至 7.24 分。至於第三個影響家庭開心因素是家庭健康，分數輕微上升至 6.69 分。第四因素為家庭溝通模式，惟分數較去年輕微下跌0.29分。

石丹理解釋雖然今年不少店舖結業，但近年本地經濟尚可，就業率及本地生產總值（GDP）都「OK」，而且家庭逐漸適應「後疫情」時代，應為今年家庭開心指數上升原因。他補充，其他國際經濟先進國家開心指數如芬蘭達8至9分。香港家庭開心指數今年雖上升，但相比之下仍然較低，有上升空間，又建議港府參考新加坡，建立全面家庭政策，協助提高開心指數。

研究另外首次發現，需要照顧6至12歲學童的家庭開心指數相對較低，平均分數為6.86分。石丹理表示，疫情後6至12歲學童的家長需重新適應如何協助子女預備呈分試，家庭壓力較大，令其開心指數較低。家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展亦建議，學校可舉辦活動提升家長溝通能力，在家庭對子女應用。

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