消委會︳過去3年接逾2200宗涉傢俬的投訴包括貨不對辦等　籲店舖勿以「圖片只供參考」作辯解 (12:09)

其中一宗投訴個案涉及貨不對辦，投訴人於只設英文的網店網頁，支付2900元購買一張設入榫式抽屜、標明深度為58厘米的北歐風格原木弧邊書桌，惟收貨時發現，書桌品牌名稱與該網店的產品陳述不相符，書桌實際深度僅55厘米，抽屜亦並非入榫設計。投訴人不滿貨不對辦，要求網店退貨並全額退款但遭拒絕，於是向消委會求助。網店回覆消委會時稱，網站已列明「圖片只供參考」、貨品設計上或存有細微差異，安排退款需扣除500元的收貨費及產品售價20%的重新包裝費；雙方最終未達共識，投訴人稱將諮詢法律意見，再決定下一步行動。

另一宗個案涉及梳化品質不如陳列品，投訴人支付約4850元購買一張兩座位半真皮梳化後，惟梳化到貨後認為坐感與陳列品有分別，如座位和背靠海綿不及陳列品鬆軟，皮紋有多處皮疤，與陳列品的皮質明顯不同。投訴人向商戶投訴，但商戶否認皮質有異。商戶回覆消委會指，已派技術人員上門為投訴人檢查，確認該其木架結構、彈簧等均符合生產標準，並安排投訴人再到門市試坐陳列品，最終商戶同意以陳列品為投訴人替換所購梳化。

訂製梳化尺寸不符 商戶稱屬「公差範圍」

亦有投訴人支付24300元訂製全長120吋的三座位連貴妃椅真皮梳化，要求每個座位和貴妃椅的闊度分別調整至26吋和30吋，然而收貨後發現實際闊度不符，投訴人要求重新製作；商戶解釋梳化內藏海綿較多，導致座位「脹了」，待使用一段時間海綿被壓實後便會變闊，故拒絕重造梳化。

商戶回覆消委會時強調，該梳化的總長度為120吋，符合商品描述，又稱發票列明公差範圍為正負2吋，銷售時已清楚說明手工製梳化通常存在輕微尺寸誤差。投訴人質疑商戶涉違反《商品說明條例》，考慮向海關求助，同時消委會亦建議投訴人諮詢法律意見，決定會否再作追討。

消委會提醒，網購傢俬時要留意商戶是否有「圖片僅供參考」等免責條款，應盡量親身到商戶門市參觀和試用，同時可拍攝陳列品照片等，作為收貨時的參考對照。消委會亦呼籲業界合理使用免責條款處理傢俬相關消費爭議，並妥善管理傢俬生產品質，建立良好商譽。