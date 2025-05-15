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消委會︳網購貓狗賣家疑涉走私或無牌繁殖　寵物較多健康欠佳 (11:38)

消委會聯同漁護署調查網購寵物問題，包括以神秘顧客方式接觸13名網購貓狗賣家，發現約9成疑涉內地走私或本地無牌繁殖或販賣等；亦向本港註冊獸醫發問卷調查，發現網購貓狗臨牀上較多出現健康狀况欠佳，每10隻求診的新購買貓狗中，平均有4.7隻狗和5隻貓從網上購買，比例略高於購自寵物店的比例。消委會促當局嚴厲打擊無牌販賣和非法走私寵物活動，同時呼籲消費者避免網購寵物，並考慮以領養代替購買。 

消委會成功聯絡13個疑似出售狗隻的社交媒體帳戶，其帖文均只有簡單描述，並沒有說明有關狗隻是否作出售用途，帖文者一般會要求留言人士私訊以作進一步溝通。其中5名賣家表示其出售的狗隻來自內地繁殖場或犬舍，部分落單後最快翌日或2日內可從內地直送到港，惟普遍無說明運送途徑，售價由人民幣5000元至港幣4.6萬元不等；5名賣家自稱本地「私人繁殖」而非本地持牌繁殖者，3名賣家聲稱持有本地認可狗隻繁殖牌照。

消委會稱，只有一名賣家可提供俗稱「黃紙」的《狗隻繁育者聲明書》黃色副本，兩名賣家稱未能提供或尚未申領「黃紙」，其餘10個賣家均未能提供出售狗隻的合法來源證明或相關文件。

調查：網購貓狗患病或處於不良狀態比例較高

另外，消委會和漁護署在今年1月至2月成功訪問112名本港註冊獸醫，了解他們在過去12個月臨牀診治新購買貓狗的經驗及觀察。問卷調查結果顯示，每10隻求診的網購貓狗中，平均有5隻狗和5.5隻貓被發現患有疾病或處於不良狀態，比例高於購自寵物店的貓狗比例，即每10隻中平均3.3隻狗和3.9隻貓；以上呼吸道感染、腹瀉、犬病毒性腸炎等8種狗隻最常見的疾病為例，網購狗隻的患病比率為52%至86%，顯著高於購自寵物店的狗隻（29%至78%）。調查亦顯示，逾9成網購貓狗於求診時欠缺適當疫苗接種紀錄。

消委會呼籲市民優先考慮領養被遺棄或被放棄飼養的動物，切勿在網上購買來源不明的寵物，若決定購買寵物，應光顧信譽良好的持牌動物售賣商，並先了解寵物的健康狀况。

相關字詞﹕消委會 貓狗 寵物 編輯推介

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