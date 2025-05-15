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消委會︳3款智能手表將手部動作推算作步數　數據偏差高逹74% (11:12)

國際消費者研究及試驗組織不同智能手錶及手環，當中44款在香港有售。消委會發表該44款樣本的測試結果，發現有樣本在量度步數及心率時會出現偏差，當中3款樣本或將輕微的手部動作推算為步數，引致步數數據的偏差高達59%至74%。消委會提醒，智能手錶或手環得出的健康及運動數據均是估算，不一定精準，只適宜作參考，更不能作醫學用途。

測試由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌，樣本主要購於歐洲，當中44款於本地有售。測試發現，部分樣本估算模擬日常生活步數的差異較大，當中「博能Polar」的3 款智能手錶樣本，偏差高達59%至74%，相信是將輕微手部動作亦推算為步數。在推算距離的測試方面，兩款沒有配備GPS功能、「Withings」的兩款樣本離偏差則分別為 34.3%及 18.7%，表現明顯較遜色。

全部樣本都有量度心率、即心跳速度的功能，惟測試結果發現表現頗參差。「Withings」兩款智能手錶樣本於大部分活動情况下，量度心率的偏差均逾11%，於踩單車時量得的偏差更逾21%。

消委會提醒，購買智能手錶及手環前，應細心比較不同型號的規格和表現，並按個人需要選擇最適合的款式，例如打算以智能手錶作免提接聽及通話，或使用語音助理，就應選擇內置收音咪及揚聲器的型號。消委會亦建議要定時進行韌體（firmware）升級及更改密碼，加強網絡安全及保障私隱。 

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