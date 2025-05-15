消委會︳易潔鑊傳熱速度可差逾9倍　四款樣本不符防黐底要求 (10:50)

消委會測試的樣本售價介乎90至1750元。消委會參考歐洲廚具標準EN12983-1：2023，檢視樣本的煮食表現及安全性能，涵蓋傳熱速度、熱力分布等，其中於傳熱速度測試中，消委會利用熱源儀器將樣本持續加熱，直至鑊的平面部分達190°C。測試結果顯示，有6款樣本可於2分鐘內升溫至190°C，最快的樣本只需約1分半鐘；相反，有4款樣本加熱時間須逾5分鐘，最慢的一款「Ballarini」更需時近16分鐘。

至於熱力分布方面，根據標準要求，當鑊面平面位置的溫度最低點達190°C時，其餘部分的最高溫度不應超過290°C。測試中有4款樣本超出最高溫度限值，包括「Vita Craft」、「EZ COOK PROFESSIONAL」、「diseno」及「意美廚 IDEALE CHEF」，其中3款屬網紋或蜂巢紋塗層，消委會認為，或因塗層表面呈網狀並凸起，以致未能均勻受熱。

4款樣本不符歐洲標準防黐底測試要求

消委會亦測試易潔鑊的防黐底表現，利用實驗室儀器在鑊面打磨500次，再在無加食油的情况下煎班戟，並重複測試5次。測試中「Vita Craft」、「EZ COOK PROFESSIONAL」及「意美廚 IDEALE CHEF」未能能使用鑊鏟完整取出班戟；「Rossetti」樣本部分塗層則於煎煮過程中剝落，並黏附於班戟上。不過消委會表示，由於消費者日常煮食時一般會加入食油，相信如妥善保養，類似黐底或剝落等情况未必會出現，提醒在煮食時應避免在未加食物或食油前過度加熱。

Rossetti供應商稱測試樣本於2022年生產，未能符合的測試是最新2023版本，該兩項測試並不存在於舊版中；「diseno」代理商不同意測試結果，稱在不同爐具上使用的加熱時間有所不同；「意美廚 IDEALE CHEF」稱該型號而停產，有關測試並不存在於歐洲標準的舊版本中。

另外，「Home Coordy」及「Topvalu BESTPRICE」樣本未能通過防火測試，測試中手柄被火焰點燃，火源移開15秒內未有自動熄滅，未能符合標準要求。消委會稱，樣本有機會在高溫煮食或接近火源時出現危險，促請廠商改善產品設計和使用說明，消費者使用時亦應留意手柄溫度及與爐火的距離。