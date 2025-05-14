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尖沙嘴剪刀傷人案　女子事前曾大鬧商場　警正調查其身份 (23:44)

女子手持剪刀今午大鬧尖沙嘴，插傷一名女途人手臂，又踢傷另一名女子腹部，另有一名清潔工及一名保安員差點被襲擊。女子最終被途人及警方制服，她涉嫌傷人被捕。由於被捕人身上沒有任何證件，警方正調查其身分，以及了解她有無精神病記錄。警方指，涉案女子被捕時精神不太穩定，可以用廣東話溝通。被捕女子被送院檢查，而兩名受傷事主經治理後已經出院，情況穩定。

油尖警區刑事總督察林柏喬指，下午2時許，涉案女子獨自於海港城商場大聲喧嘩，並於環保袋內取出一把剪刀揮舞，一名清潔工原本與她爭執，見狀隨即離開，沒有受傷。女子其後離開商場，沿廣東道行向海防道方向，突然用腳踢向一名36歲姓鄭女途人左腹，兩人爭執，附近商場保安員見狀嘗試調停，但涉案女子再拿出剪刀企圖襲擊保安，幸不成功。

涉案女子之後過馬路，走到廣東道26號對開，突用腳踢一名26歲姓黃女途人右大腿，黃嘗試截停涉案女子，但女子用剪刀追打及襲擊黃，導致黃嘴及手受傷。兩人糾纏到北京道及廣東道交界，數名途人見狀嘗試分開兩人，亦有途人報警。

重案組第三隊高級督察崔炳熙指，警方接報後，4分鐘內趕到現場，於新太陽廣場發現涉案女子，將她制服及拘捕，在她身上起回犯案用的剪刀。被捕人身上無身分證明文件，她正被警方扣查。至於兩名傷者均為輕傷，已出院，情況穩定。據警方初步調查，被捕女子單獨犯案，無跡象顯示有組織有預謀犯案，而警方在接報後4分鐘內到場，防止更多市民受害。

據了解，被捕人在拘捕過程有輕微反抗，胡言亂語，警方暫未能與她有效溝通，在她身上檢獲的袋內除了有涉案剪刀，還有一些衣物。

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