衛生署再回應聖德肋撒醫院壞冷氣　引述院方和護士稱冷凝水沒滴至病人手術部位 (23:27)

衛生署今日回覆傳媒查詢時表示，接獲通報同日，亦即9月2日已展開調查，包括派人到訪醫院進行巡察、審查醫院相關文件、評估應變措施成效、了解在空調中斷時手術室的環境狀況，以及跟進後續處理措施。

醫院解釋當時已隨即於進行較高風險手術的手術室加置除濕機，包括該醫生其時進行手術的手術室。按醫院及在場護士說明，該手術室內冷凝程度並無導致水珠滴落到病人手術部位。在事件期間作感染控制用途的手術室之通風系統，包括空氣過濾設備、每小時換氣率及正壓環境，均維持正常運作。醫院除了已即時應對事件，亦已與承辦商協商找出原因和採取措施，避免類似情況再次發生。

醫院事後隨即跟進手術室的空氣檢測，亦監察受影響時間內進行手術的病人之感染狀況，結果並沒有發現異常。衛生署按所能掌握的事件相關證據，認為並無足夠證據顯示醫院違反《條例》或《守則》的規定。衛生署已根據所有資料完成調查，但會繼續密切監察持牌私營醫療機構，若掌握嶄新確切證據，將按照需要採取適當行動，保障病人安全。

有公眾人士曾查詢及索取投訴表格 但最終未有接獲投訴

就傳媒查詢署方曾否接獲病人投訴，衛生署現存紀錄顯示於去年9月12日接獲一位公眾人士來電，查詢對私營醫療機構作出投訴的程序，並提及於聖德肋撒醫院接受手術期間冷氣系統失靈一事。秘書處翌日按其要求將投訴程序及投訴表格及法定聲明表格傳送至其提供的電郵地址，亦獲該人士以電郵確認收取。及後投訴委員會並無接獲有關人士就是次事件作出投訴。