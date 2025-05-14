何永賢：簡約公屋申請者平均輪候時間3.3年 助基層改善生活環境 (21:59)

公屋綜合輪候時間計算公屋一般申請者首次獲編配公屋或「簡約公屋」的平均輪候時間。何永賢指，今年首季共有約4800宗一般申請（即家庭申請者及長者一人申請者），當中4700宗獲安排入住傳統公屋，約80宗入住元朗攸壆路「簡約公屋」，是首個「簡約公屋」項目開始分階段入伙後，逐漸在「公屋綜合輪候時間」展現的效果。她指，攸壆路項目居民正繼續入伙，接下來還有牛頭角彩興路、啟德世運道第一期、屯門青福里及兩個學校改建項目，將會朝着2026/27年度公屋綜合輪候時間下降至平均4.5年的目標進發。

房屋局指，「簡約公屋」已在3月28日開始入伙，但由於仍處起步階段，今年首季只有83宗入伙，故公屋綜合輪候時間維持在5.3年；隨着各個公屋及「簡約公屋」項目陸續落成，公屋綜合輪候時間會逐步下降。