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何永賢：簡約公屋申請者平均輪候時間3.3年 助基層改善生活環境 (21:59)

今年首季公屋綜合輪候時間維持5.3年。房屋局長何永賢今日（14日）在社交平台Facebook表示，雖然位於元朗攸壆路的首個「簡約公屋」項目3月28日開始入伙，對是次公屋綜合輪候數據未發揮顯著作用，但「簡約公屋」申請者的平均輪候時間僅3.3年，相對一般申請者的平均輪候時間5.3年有明顯分別，可見「簡約公屋」有助基層市民及早改善生活環境。

公屋綜合輪候時間計算公屋一般申請者首次獲編配公屋或「簡約公屋」的平均輪候時間。何永賢指，今年首季共有約4800宗一般申請（即家庭申請者及長者一人申請者），當中4700宗獲安排入住傳統公屋，約80宗入住元朗攸壆路「簡約公屋」，是首個「簡約公屋」項目開始分階段入伙後，逐漸在「公屋綜合輪候時間」展現的效果。她指，攸壆路項目居民正繼續入伙，接下來還有牛頭角彩興路、啟德世運道第一期、屯門青福里及兩個學校改建項目，將會朝着2026/27年度公屋綜合輪候時間下降至平均4.5年的目標進發。

房屋局指，「簡約公屋」已在3月28日開始入伙，但由於仍處起步階段，今年首季只有83宗入伙，故公屋綜合輪候時間維持在5.3年；隨着各個公屋及「簡約公屋」項目陸續落成，公屋綜合輪候時間會逐步下降。

相關字詞﹕編輯推介 房屋局 何永賢 簡約公屋

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