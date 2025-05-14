明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

仁滙疑結業　私院報告未能送交患者　衛生署稱已協助將11份檢查報告送達醫生 (18:53)

仁滙醫務集團懷疑結業，政府早前成立跨部門專責小組跟進。立法會議員陳凱欣曾表示，仁滙會將顧客樣本送往私家醫院檢驗，惟私院未能將檢測報告交至病人手中。衛生署今（14日）表示，已主動聯繫受影響的私家醫院，協助院方將11份檢查報告送達醫生，讓相關市民的個案可獲適當跟進；署方亦正通知經營醫務化驗或放射診斷業務的註冊人士，若未能向仁滙的轉介醫生發還檢驗報告，可聯絡衛生署尋求協助。

衛生署稱，任何人士如曾透過仁滙獲安排接受化驗或放射診斷服務，而至今仍無法透過主治醫生取回報告，可於每日上午9時至下午5時致電衛生署專線2125 1188、發送電子郵件至dhhelpdesk_2501@dh.gov.hk，或WhatsApp短訊至6170 8006尋求協助。

截至今午5時，衛生署共接獲149宗有關仁滙的查詢，當中絕大部分涉及兒童或其他年齡組別的疫苗，有一宗與化驗服務有關。署方稱，轄下母嬰健康院已為54名受事件影響的嬰幼兒的家長提供健康建議或安排其子女接種疫苗，提醒衛生署轄下全港29間母嬰健康院均有為初生至5歲嬰幼兒按照「香港兒童免疫接種計劃」提供免疫接種服務，受事件影響的適齡嬰幼兒，不論是否香港居民，其父母均可替他們預約。

衛生署又說，會聯同其他跨部門專責小組成員繼續跟進事件和採取適當跟進，務求盡快處理有關個案，並為受事件影響的市民提供協助。

相關字詞﹕仁滙醫務集團 衛生署 疫苗 編輯推介

上 / 下一篇新聞