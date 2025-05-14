仁滙疑結業　私院報告未能送交患者　衛生署稱已協助將11份檢查報告送達醫生 (18:53)

仁滙醫務集團懷疑結業，政府早前成立跨部門專責小組跟進。立法會議員陳凱欣曾表示，仁滙會將顧客樣本送往私家醫院檢驗，惟私院未能將檢測報告交至病人手中。衛生署今（14日）表示，已主動聯繫受影響的私家醫院，協助院方將11份檢查報告送達醫生，讓相關市民的個案可獲適當跟進；署方亦正通知經營醫務化驗或放射診斷業務的註冊人士，若未能向仁滙的轉介醫生發還檢驗報告，可聯絡衛生署尋求協助。
衛生署稱，任何人士如曾透過仁滙獲安排接受化驗或放射診斷服務，而至今仍無法透過主治醫生取回報告，可於每日上午9時至下午5時致電衛生署專線2125 1188、發送電子郵件至dhhelpdesk_2501@dh.gov.hk，或WhatsApp短訊至6170 8006尋求協助。
截至今午5時，衛生署共接獲149宗有關仁滙的查詢，當中絕大部分涉及兒童或其他年齡組別的疫苗，有一宗與化驗服務有關。署方稱，轄下母嬰健康院已為54名受事件影響的嬰幼兒的家長提供健康建議或安排其子女接種疫苗，提醒衛生署轄下全港29間母嬰健康院均有為初生至5歲嬰幼兒按照「香港兒童免疫接種計劃」提供免疫接種服務，受事件影響的適齡嬰幼兒，不論是否香港居民，其父母均可替他們預約。
衛生署又說，會聯同其他跨部門專責小組成員繼續跟進事件和採取適當跟進，務求盡快處理有關個案，並為受事件影響的市民提供協助。