八旬男僱主涉非禮外傭罪脫　事主終極上訴質疑警調查忽略事件涉強迫勞役 (17:46)

上訴人為CB、答辯人為警務處長、律政司長及保安局長。上訴方指稱，上訴人疑2018年至2019年遭當時的僱主性侵或剝削，僱主原審被裁定非禮罪成，上訴後罪脫；上訴人另入稟區域法院向僱主索償100萬元，但她敗訴兼需支付訟費。

代表上訴方的英國御用大律師Monica Carss-Frisk陳辭指，警方就本案的調查過程有紕漏，或只應用性侵案的調查框架，忽略性侵與強迫勞役事件的重疊之處，錯誤認定上訴人並非人口販運或強迫勞役的受害者，另本港現時無特定針對強迫勞役的罪行，違反《香港人權法案》第4（3）條的責任，應堵塞法律漏洞。上訴方主張，上訴人在區院索償失敗，並不等於本案淪為學術討論，且本案涉公眾利益，答辯方亦同意外傭是特殊弱勢群體。

代表答辯方的英國御用大律師彭力克勳爵回應指，上訴人未曾就其情况投訴，無證據顯示她被剝奪工資和休息等；況且性罪行受廣泛的條文規限，儘管警方調查或有不足，前僱主被起訴的基礎仍然是上訴人指稱的強迫勞役行為。答辯方並指，當局可透過加強對警員的訓練、提高監督質素等改善問題，立法非唯一有效方法。答辯方另認為，上訴方的議題與政府有否積極責任保護受害者有關，惟此議題未曾在上訴庭討論。5名法官聽罷雙方陳辭押後判決。