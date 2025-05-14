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逾1.6萬個公眾骨灰龕位下周一起可申請　料今年第三季攪珠及電腦抽籤 (17:06)

食環署今（14日）公布新一輪可續期公眾骨灰龕位的申請安排，當中包括粉嶺和合石、東區哥連臣角新廈及將於今年第三季啓用的沙田石門靈灰安置所，合共逾1.6萬個骨灰龕位，市民可於本月19日至6月18日於網上或郵寄等形式提交申請。

食環署表示，今次共推出16150個可續期公眾骨灰龕位，當中包括和合石靈灰安置所第六期4000個及50個標準及大型龕位；哥連臣角新廈靈灰安置所6000個標準及50個及大型龕位；以及石門靈灰安置所6000個標準及50個大型龕位。署方預計今年第三季攪珠及電腦隨機抽籤編配龕位，確實日期稍後公布。

食環署指「因應附近居民意見」，石門靈灰安置所及紀念花園為「無煙靈灰安置所」，即場所內不設任何化寶及燃燒香燭祭品的設施。食環署助理署長（職系管理及發展）何婉雯表示，署方將加強教育及巡邏，若發現有市民自行攜帶化寶罐等違規情况，或會要求其離場。

何婉雯呼籲，市民在申請石門靈灰安置所時，需注意有關場所內「無煙」的規定，署方亦會在市民遞交申請前作最後提醒。她續稱，和合石靈灰安置所及哥連臣角新廈靈灰安置所等提供「非禁香位」，提醒有需要人士在申請時謹慎選擇合適安置所。

被問到未來會否推出新靈灰安置所項目，何婉雯稱，目前公眾龕位供應充裕，所有合資格申請人皆成功獲編配龕位，基本上毋須輪候；政府未來會根據本地死亡率等數據，判斷是否需要推展其他新項目。

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