女子買加熱煙彈欲換貨反被童黨圍毆　8名少年認蓄意傷人　求情指若不參與會被打 (16:44)

8名被告包括同為16歲外賣員曾銘軒、學生何嘉誠和鄭梓晞，以及5名年齡分別12至14歲男生，均承認一項蓄意傷人罪。另被指搶走涉案梁姓事主斜揹袋的13歲次被告、14歲第五及13歲第六被告，另承認一項搶劫罪。

辯方早前已存檔書面求情陳辭，第六被告一方在庭上補充，該被告智力屬同齡人士中最低10%，亦有表達和理解能力障礙，易受他人影響。法官聽罷對方求情後，決定先為眾被告索取教導所、勞教中心和更生中心報告，另進一步替案發時12歲的被告索取感化報告再作判刑。

案情稱，去年4月13日，梁姓事主向一名Telegram用戶購買加熱煙煙彈，並約定同日交收，惟梁取貨後發現煙彈失靈，後獲安排翌日在屯門單車匯合中心附近換貨。

正當梁在上址等候換貨，突然聽到後方有人用粗言穢語罵她，並目睹8名被告衝向自己，其中一人更手持士巴拿。之後眾人對梁施襲一至兩分鐘，過程中她被拉扯倒地、遭人用士巴拿毆打左邊肋骨位置，其斜孭袋亦被取去。

最終由目睹事件的途人向警方報案，同日警方在屯門區內公園拘捕8名被其後告；梁姓事主則被送往急症室治理，經診斷後被發現頭皮位置及雙手有紅斑、背部出現裂傷和瘀傷等。