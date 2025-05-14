兩支的士車隊試運至今約300輛的士參與　運輸及物流局：仍正努力推動 (15:42)

議員林筱魯於書面質詢問中問及，目前3隊的士車隊未開始試運、正試運的車隊未正式投入服務的原因為何，關注若車隊未能在限期投入服務會如何處理。陳美寶說，自去年7月以來，5個營辦商一直密鑼緊鼓進行籌備工作，包括購買新車及改裝車輛、安裝電子支付系統、招募司機並為司機提供訓練等，亦指有第三方技術供應商正與各車隊商討推出統一召車平台，方便市民預約車隊的士。

她稱，明白的士車隊是新型的服務，部分車主及司機未必了解車隊運作，故對加入車隊持觀望態度，亦令營辦商在籌備過程中遇到不同挑戰，包括招募司機和吸引的士車主加盟。陳美寶相信，現時有兩個車隊營辦商率先試行，除了可收集乘客意見和回饋外，亦是一個好機會讓業內人士了解車隊運作，希望有助吸引更多車主及司機加盟車隊。她說，期望各營辦商繼續積極採取不同措施招募車主和司機，運輸署亦會繼續與各車隊保持密切溝通，努力推動車隊在今年7月底前完成籌備工作。