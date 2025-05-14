明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

兩支的士車隊試運至今約300輛的士參與　運輸及物流局：仍正努力推動 (15:42)

政府去年向五個營辦商發出的士車隊牌照有條件暫准通知，他們需要在今年7月底前完成籌備工作，投入服務時各車隊規模須至少達到車隊的士數目總數的六成。運輸及物流局長陳美寶書面回覆議員質詢時表示，現時「星群的士」及「樂行」正以試行模式營運，共有約300輛的士參與；其餘3支車隊正全力進行籌備工作，目前已陸續有司機及車主落實加盟有關車隊。陳美寶指運輸署會繼續與各車隊保持密切溝通，努力推動車隊在今年7月底前完成籌備工作。

議員林筱魯於書面質詢問中問及，目前3隊的士車隊未開始試運、正試運的車隊未正式投入服務的原因為何，關注若車隊未能在限期投入服務會如何處理。陳美寶說，自去年7月以來，5個營辦商一直密鑼緊鼓進行籌備工作，包括購買新車及改裝車輛、安裝電子支付系統、招募司機並為司機提供訓練等，亦指有第三方技術供應商正與各車隊商討推出統一召車平台，方便市民預約車隊的士。

她稱，明白的士車隊是新型的服務，部分車主及司機未必了解車隊運作，故對加入車隊持觀望態度，亦令營辦商在籌備過程中遇到不同挑戰，包括招募司機和吸引的士車主加盟。陳美寶相信，現時有兩個車隊營辦商率先試行，除了可收集乘客意見和回饋外，亦是一個好機會讓業內人士了解車隊運作，希望有助吸引更多車主及司機加盟車隊。她說，期望各營辦商繼續積極採取不同措施招募車主和司機，運輸署亦會繼續與各車隊保持密切溝通，努力推動車隊在今年7月底前完成籌備工作。

相關字詞﹕的士車隊 的士 陳美寶 編輯推介

上 / 下一篇新聞