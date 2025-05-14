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議員關注攻港電商平台或未遵本地法例　謝展寰指未見違規 (15:46)

內地電商陸續攻港，有議員關注經跨境電商平台購得的電器產品或未遵循本港法例要求。環境及生態局長謝展寰今日（14日）書面回覆指，個別跨境電商公司的銷售方式涉及銷售「四電一腦」，已向環境保護署提交「供應商和銷售商除舊服務方案」批註的申請，並指政府暫無意修例規管跨境電商平台進口及自攜過關的電氣產品。內地部門會跟進攔截訂單、下架不安全產品。

京東早前擬在港設實體店，營銷方式或涉顧客到店體驗後，透過線上交易，貨品由境外廠商直送到港。批發及零售界議員邵家輝指出，在港供應的電器產品須具符合安全規格證明書，產品要貼能源標籤，如屬「四電一腦」產品，則須登記成為供應商，並為產品向環保署繳付循環再造徵費。他引述有意見問及，相關電商平台的營銷方式或繞過本港現有法律，存有灰色地帶。

環境局：有跨境電商已申除舊服務批註　符出售四電一腦要求

謝展寰回應稱，環保署留意到有跨境電商或會在港銷售「四電一腦」，稱已經聯絡有關公司講解相關法例，而該跨境電商平台亦已向署方提交「供應商、銷售商除舊服務方案」批註申請，署方會繼續留意其營運模式，並跟進懷疑違規的個案；他亦指，機電署也一直提醒內地跨境電商平台，供港的家用電器須符合本地法例要求，署方會就可能違法的情形諮詢律政司，按需要採取進一步行動，包括提出檢控等。

至於會否修例規管不合規電器進入香港，謝就指，經考慮外地相關的規管安排，以及平衡實際執法情况和營商環境後，政府暫無意修例，規管從跨境電商平台購買進口及自攜過關入境的電氣產品。對於有指不法分子利用跨境電商平台招攬生意，安排無電工資格的非本地黑工上門安裝電器，謝展寰表示，過去三年，機電署沒有收到有關舉報個案。

謝展寰表示，機電署和國家海關總署成立跨境電商工作小組，通報跨境電商平台的不安全電氣產品；機電署迄今與內地部門協辦12次政策法規宣講會，向跨境電商平台企業、電氣產品生產企業和檢測機構人員講解在港供應電氣產品的法例等。

另外，謝展寰提到，環保署不時巡查廢電器計劃下的供應商、銷售商和收集者，過去三年合共巡查超過1600次，並以傳票檢控28宗違規個案；過去三年，機電署進行了共約1.4萬次巡查，涉及供應家用電氣產品的零售商鋪、本地電商平台及其供應商，發現約230宗違反《規例》或《能源效益（產品標籤）條例》的個案，判處罰款總額約為50萬。

相關字詞﹕京東 謝展寰 邵家輝 立法會 編輯推介

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