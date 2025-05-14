兩消防員涉強姦女子　事主否認表現興奮及配合 (14:56)

案發時26歲、任職咖啡師的事主X續作供。首被告李浩田（約31歲）的代表律師在盤問指，2021年8月20日在旺角帝京酒店房內，X與兩名被告在多輪喝酒遊戲後稍作休息。當時3人半躺在同一牀上，X躺在兩名被告中間，當次被告陳卓軒（約29歲）入廁所後，X側身望向李，又挨在李的肩膊。李伸手攬X的腰，又問X可否接吻，見X沒有反對，李開始親吻及撫摸X。

辯方續指，當時X有配合李的動作，又摸李的下體，惟李在過程中始終無法勃起，李提出要求口交，被X以李身上有汗味而拒絕，故李入廁所內洗澡，原本待在廁所的陳則行出廁所。後來，李看見事主與陳在性交，兩人沒有蓋上披，李關掉牀頭燈，並在與X對望後，李撫摸X及讓X為他口交，而X則表現興奮。李射出的精液因為濺到X的頭髮，故才惹X不悅。X對辯方說法一概表示不同意。