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南丫四號艙壁無密封　時任船廠主管稱不常見但無檢查「因為唔係我嘅職責」 (14:55)

2012年南丫海難39死，死因研訊今（14日）踏入第七日。財利船廠時任維修部主管出庭供稱，留意到「南丫四號」舵機房及油箱房之間有「一個窿」，乘客可以直接穿過通道，並非水密設計。主管從1993年起維修船隻，認為南丫四號的情况不常見，不知道是否設計所致。惟他表示，維修部人員不會檢視和考究，「因為唔係我嘅職責」。

財利時任維修部經理麥志釗1988年起任職，2017年離職，負責船隻維修工程。麥供稱財利於2003年投得標書，承包「南丫四號」維修工作，按照港燈提交的清單報價維修。麥稱，印象中一直無維修南丫四號的座椅，港燈清單亦無列明要維修椅子。此外，麥表示財利不負責檢查救生衣、救生圈等安全設備，應由港燈船長跟進，「除非佢（港燈）畀order我哋做」。

代表死難者家屬的大狀譚俊傑展示一份維修清單，當中無交代南丫四號需接受一年檢、二年檢或四年檢。麥志釗稱港燈轄下有工程師，有責任自行與海事處核實年檢類別，「隻船係佢㗎嘛，唔係我㗎」。麥提及完成維修後毋須記錄，只需完成清單上的項目。代表海事處的大狀羅蔚山關注，麥的下屬葉錦滔曾錄口供，聲稱將維修紀錄交予麥，「係你記錯，定你哋講法有出入？」麥回應已不記得。

財利時任維修部主管葉錦滔於1993年加入財利，2007年離職，負責跟進維修工程和預約海事處年檢。葉稱2003年參與南丫四號年檢，發現船上最尾兩艙之間有一通道，「可以一個人穿過去」，艙壁沒有密封。葉指每艘船經過設計，不知道南丫四號結構是否包涵兩艙相連；因檢查艙壁不是維修部的職責，葉沒有跟進。

難屬一方問，「你有無見過艙壁有個窿，咩門都無？」葉錦滔重申情况不常見，不能肯定回答。葉考慮職責和工作需要，沒有比對圖則核實艙壁設計，亦無進一步考究。

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