聯合醫院新大樓料明年中分階段投入服務　盧寵茂：因施工限制及承建商表現不如理想等而延誤 (13:51)

盧寵茂表示，工程期間，聯合醫院要保持運作，而新擴建大樓需要連接現有大樓，形容醫院及地盤兩者共存相當困難，包括醫院運作受影響，工程亦要因應醫院服務作調整，令雙方都有「阻滯」。他稱，當局汲取經驗，日後發展計劃會盡量爭取在醫院鄰近的空置用地進行，減少對原有醫院運作的影響，舉例如聯合醫院要作進一步擴建，就會研究使用相鄰的遊樂場用地作調遷空間。

對於工程延誤，盧亦提到涉及工程環境限制，包括醫院空間及車輛進出通道有限、地下公共管道多須改道，令設計不時要作出修改。他又指，承建商及工程顧問表現不如理想，醫管局曾多次敦促追趕進度，共發出139封書面提醒及書面警告，並分別發出9份及5份不良表現報告；若發現有設計或施工安排不當而導成延誤，醫管局會按照合約跟進。

九龍東議員鄧家彪稱，即使工程完結後，九龍東醫院聯網的復康服務仍然較少，問及當局會否優先進行土地勘察，預備日後其他擴建工程。盧寵茂回應說，聯合醫院的擴建工程會提升九龍東醫院聯網的療養及復康服務，並新增560個牀位，令九龍東聯網的總病牀數量逾3300個，符合整體需要。

醫療衛生界議員林哲玄稱，觀塘區有人口老化問題，料中風病人數量不少，關注當局是否有計劃在九龍東聯網設立腦外科；盧稱建立腦外科需要很多配套及專科人手，醫管局會在考慮整體服務發展後作考慮。