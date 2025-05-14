政府冀無人車未來一至兩年可在個別社區運作　希望可應用於商業用途 (12:25)

選委界議員尚海龍關注計劃進度，陳美寶回應稱，目前測試已達到高度自動化駕駛，能夠達到國家及國際標準的第四級自動車，即在特定的設計運行條件下，可執行全部動態駕駛任務，強調現時希望更多進社區做測試，並用車載人工智能學習，舉例會結合公共交通交匯處、大型公共屋邨、私人屋邨的道路收集數據，強調目標是自動車能夠真正使用公共道路。

香港新方向立法會議員張欣宇問及，當有測試項目的車輛完成測試後，可否申請用現有的出租汽車許可證轉為商用，陳美寶指出，當局並非「為試而試」，而是希望測試車輛能作具體商業應用，初步希望在部分區的特定路線作商用，認為測試用無人車轉為無人出租，能夠接駁公共交通系統的第一程及最後一程。陳美寶另提及，未來會用數據、路線圖與保險業界商討保險服務應如何配合無人車發展。