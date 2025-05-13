中山紀念公園體育館6月起分階段關閉 作全運會媒體中心等設施 (21:55)

文體旅局指，為設立主媒體中心，計劃由6月1日起臨時關閉中山紀念公園體育館及其周邊設施（即中山紀念公園範圍近海濱長廊的部分空地），以及中山紀念公園體育館停車場，亦會由9月1日起關閉中山紀念公園停車場，以進行場地所需準備工作；待運動會結束後，相關場地將進行復原設施工程，並盡快於2026年第一季內逐步重開予公眾使用。

不過，中山紀念公園體育館用作主媒體中心期間，中山紀念公園、中山紀念公園游泳池及中山紀念公園的海濱長廊仍保持如常開放。

文體旅局亦指出，主媒體中心將為新聞從業員提供穿梭巴士服務，為確保中心運作暢順，計劃中心開始運作後、大約10月初於干諾道西以北一段約150米的東邊街北實施特別交通管制措施。

至於交通統籌指揮中心則設於林士街多層停車場7樓及8樓，用作停泊往返酒店及各比賽地點的全電動轎車。文體旅局稱，停車場7樓及8樓將於今年10月2日起關閉，待有關運動會完結後，將於今年12月中起陸續重開予公眾使用。