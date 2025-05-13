中山紀念公園體育館6月起分階段關閉 作全運會媒體中心等設施 (21:55)

香港、澳門和廣東將共同承辦第十五屆全國運動會、全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會，分別於今年11月與12月舉行。文化體育及旅遊局向中西區區議會提交文件，指政府將為運動會設立主媒體中心及交通統籌指揮中心，前者位於中山紀念公園體育館，因此當局擬由下月起分階段臨時關閉中山紀念公園體育館及其周邊設施。
文體旅局指，為設立主媒體中心，計劃由6月1日起臨時關閉中山紀念公園體育館及其周邊設施（即中山紀念公園範圍近海濱長廊的部分空地），以及中山紀念公園體育館停車場，亦會由9月1日起關閉中山紀念公園停車場，以進行場地所需準備工作；待運動會結束後，相關場地將進行復原設施工程，並盡快於2026年第一季內逐步重開予公眾使用。
不過，中山紀念公園體育館用作主媒體中心期間，中山紀念公園、中山紀念公園游泳池及中山紀念公園的海濱長廊仍保持如常開放。
文體旅局亦指出，主媒體中心將為新聞從業員提供穿梭巴士服務，為確保中心運作暢順，計劃中心開始運作後、大約10月初於干諾道西以北一段約150米的東邊街北實施特別交通管制措施。
至於交通統籌指揮中心則設於林士街多層停車場7樓及8樓，用作停泊往返酒店及各比賽地點的全電動轎車。文體旅局稱，停車場7樓及8樓將於今年10月2日起關閉，待有關運動會完結後，將於今年12月中起陸續重開予公眾使用。