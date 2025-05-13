輔助醫療業修例舉行公聽會 彭飛舟：需討論以診症次數或日數轉介是否安全 (21:13)

立法會就《輔助醫療業條例(修訂)條例》舉行公聽會，其中擬容許病人於12個月內如獲醫生或中醫師診斷，可以免轉介接受物理治療師、以及職業治療師服務。物理治療師業界指，政府提出以物理治療師遵照臨床指引屬罕見做法，物理治療管委會工作小組曾提出以病人進行物理治療的次數、以及日數作為轉介，國際上做法亦類同。基層醫療健康專員彭飛舟就指，以病人就診的次數或日數轉介的方案，需討論安全。

《輔助醫療業條例》修例建議，病人過去12個月內如獲註冊醫生或註冊中醫師診斷，可直接尋求物理治療師或職業治療師服務，無須每次重新索取轉介信，兩個職系須時刻遵照臨床指引，當察覺病人出現特定警示病情徵狀時及時轉介至醫生。

物理治療學會會長歐陽健表示，管委會工作小組建議，限制10次及30日可以到西醫就診，轉介過程中包括指引是較罕見做法，國際上一般以日數及治療次數以作指引。

彭飛舟表示，需要討論轉介所需設下的「必要條件」，他指澳洲免轉介安排，家庭醫生系統較成熟、而溝通機制去到較好的安排。彭飛舟指，「如以次數、日數係唔係可以對住某些高風險的問題呢，係唔係第一次、去到第十次，係一個安全，定第一次都要做轉介，係一個討論點。」

醫務衛生局副秘書長麥子濘表示，法律框架下可以免轉介的程度，與跨專業團體有進一步共識下「絕對可以進一步擴大」。

另外，物理治療師及職業治療師，於將來易名的專職醫療業管理局同意的緊急或其他情況下，可以無須醫生轉介。職業治療師方少麗向本報表示，據其了解政府希望職業治療師於緊急情況及社區服務下亦需設實務指引。方少麗指，香港職業治療師管理委員會已列明專業守則，過往未有職業治療師被投訴專業失當，不希望指引被收窄。