生產力局三名職員聯同客戶涉詐騙創科基金逾700萬資助及造假帳　遭廉署起訴 (18:59)

雷致行、蘇文傑及李樹勝，介乎46至64歲，案發時分別為生產力局總經理、首席顧問及項目工程主任；以及葉慧敏，52歲，英訊通科技有限公司董事兼股東，共被控三項欺詐罪名及兩項偽造帳目罪名，分別違反《盜竊罪條例》第16A（1）條及第19（1）（a）條。

生產力局可申請創科署的創科基金以資助其推行的創科項目，但須獲業界贊助項目總成本最少10%，並向創科署提交贊助證明及相關收據，經審批後項目最多可獲總成本90%的資助，贊助機構於全數贊助創科基金項目後，則可向創科署申請相當於贊助金額40%的現金回贈。

廉署表示，案發於2015年9月至2023年8月期間，涉案兩個創科項目分別由雷致行、蘇文傑負責，須分別為各自項目尋找業界贊助，以符合創科基金的申請條件，雷、蘇及李樹勝涉嫌一同在會計帳目隱藏一名客戶三張總值共10萬元工場服務訂單報價單及送貨文件。

三人另涉嫌誇大一個創科項目獲得的贊助費，向創科署訛稱該項目從上述客戶獲得10萬元業界贊助費，詐騙創科署批出逾310萬元創科基金以資助該項目，並向該客戶發放4萬元現金回贈。蘇文傑又涉嫌以類似手法，在會計帳目隱藏上述客戶和英訊通科技的另外四張工場服務訂單報價單及送貨文件，亦涉嫌誇大另一個創科項目獲得贊助獲該兩名客戶支付共17萬元贊助費，詐騙創科署批出約400萬元創科基金予生產力局。

另外，蘇文傑、葉慧敏涉嫌一同向創科署訛稱，英訊通科技的關聯公司曾就其中一個涉案創科項目向生產力局提供共10萬元贊助，詐騙創科署向該關聯公司發放現金回贈共4萬元。

廉署早前接獲貪污投訴，並發現被告涉嫌將相關客戶支付予生產力局的工場服務費，虛報為涉案創科項目的贊助費，並指示生產力局其他職員隱瞞相關會計紀錄。