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初生男嬰大腿、肋骨多處骨折及頭部重創後不治　父母否認謀殺兼歸咎22個月大長子 (18:12)

一名47天大的男嬰於2019年昏迷送院，6天後不治，醫護在他身上發現多處​​瘀傷、擦傷、骨折等，部分傷勢由強大衝擊力引致，於是報警。男嬰的孟加拉裔父母同否認一項謀殺及一項殘暴對待兒童罪，案件今（13日）於高院開審。控方開案陳辭指，兩名被告聲稱男嬰的傷勢與他們無關，而是由年僅22個月大的長子造成；而被告發現男嬰身體不適時，並沒有即時帶他求醫，最後看似不慌不忙地把他送院。

被告HOSSAIN Md. Imran（32歲）及AKTER Mrs Farzana（28歲），均為孟加拉裔無業人士。他們被控於2019年8月30日在香港謀殺Hossain Iyman（何義文）；另被控於同年8月8日至8月24日期間，身為年滿16歲而對一名不足16歲的兒童（即32至48日大的何義文）負有管養及照顧責任的人，故意襲擊、虐待和忽略他，其方式相當可能導致他受不必要的健康損害。

控方開案陳辭稱，事主何義文2019年7月8日在香港出生，與兩名被告及22個月大的哥哥同住於狹小的劏房。事主同年8月24日入院，同月30日不治，醫生發現他的臉頰及前額瘀傷及鼻擦傷，大腿及肋骨有多處骨折，包括右邊第一肋骨骨折，而這傷勢一般由被車撞或從高處墮下等強大衝擊力造成，加上胸腔兩側都有肋骨骨折，顯示其身體或曾遭強力擠壓。他的頭部受重傷，如顱內出血、腦部腫脹、腦細胞受損，導致死亡。

陳辭指，兩名被告在錄影會中試圖把長子形容為有妒忌心及頑皮、多次傷害弟弟的男孩。陳辭稱，被告指看到長子在2019年8月24日躺在哭泣的事主身上，猜測長子從行李箱跳到事主身上；同日事主昏迷，但被告沒即時報警，而是在最少90分鐘後才看似冷靜地出門、把事主送院。

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