發展局指過去10個年度甲級工程項目最終開支較核准預算低　議員籲不應自滿 (16:57)

發展局表示，過去10個年度，有510個甲級工程項目完成最後結帳，原核准預算總額約1,930億元，結帳總開支約1,730億元，雖然個別項目需向財委會追加撥款，但其他項目的盈餘可彌補超支項目的追加撥款，並約有200億元餘額，即最終項目的總開支約為原核准預算的90%。局方又引述工程項目管理專家牛津大學傅以斌教授的研究，指比較香港工務工程項目與加拿大、丹麥、荷蘭、瑞典和英國等地工程項目表現，發現香港推展工務工程的機制和成本控制措施較其他地方佳，出現超支情况的機會亦較低 。

委員會主席陸頌雄認為，本港建築成本亞洲居首，政府不應自滿，同步招標或令立法會更難後續議價，回標後立法會只能「硬食」或提出反對，但財委會難以反對民生工程，否則難向公眾交代，故有時感覺如「含淚投票」，盼政府確保同步招標時保留彈性，強化立法會角色。發展局常任秘書長（工務）劉俊傑指，以往向立法會申請撥款時，因標書未批出，仍可與投標者磋商微調項目內容。

民建聯立法會議員劉國勳則表示，「先撥款後招標」會令承辦商要「睇住嚟食」，關注政府何時選擇「先撥款後招標」或同步招標；亦建議政府可考慮參考澳門或內地做法，篩走最高和最低標價，選擇中位標價，以免投標者惡性競爭。

劉俊傑指，局方會盡量做到同步招標，但例如新發展區項目會在不同時間推出新合約，則未必能同步招標。對於會否考慮參考內地做法，他解釋，局方招標時不只看標價，還考慮商業能力、技術表現、安全表現等，技術標書比例一直上升，「我哋唔係機械式睇標書，係咪唔要最高、唔要最低？而係每份標書評估」。

立法會議員洪雯稱，香港建造成本亞洲居首，質疑香港推展工務工程成本控制措施較其他地方佳的說法「講唔過去」，盼當局解決實際設計較原有標準高的問題。劉俊傑承認，過去有工務工程項目的設計較標準要求高，未來或探討以人工智能（AI）檢視項目實際設計會否偏離標準過多。