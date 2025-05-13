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西醫蔡淑梅涉濫發「免針紙」及洗黑錢　控方獲批加控「不誠實取用電腦」罪 (16:43)

西醫蔡淑梅涉多次以病人患「疫苗恐懼症」等為由濫發「免針紙」，又被指跟丈夫洗黑錢，因而被控16項「不誠實取用電腦」罪，另跟丈夫面臨洗黑錢罪，案件今（13日）在區院審理。法官批准控方加控一項控罪日期橫跨7個多月的「不誠實取用電腦」罪，並將原有牽涉15名事主的16項「不誠實取用電腦」罪改為交替控罪，稱控方的申請不會構成不公。本案將於周五（16日）再訊，以待辯方審視抗辯策略等。

被告蔡淑梅（64歲，醫生）原被控的16項「不誠實取用電腦」罪，牽涉15名事主，控方昨指出，蔡在2022年1月底至同年9月初，向11,628人發出12,768張「免針紙」，申請加控一項控罪日期橫跨2022年1月底至同年9月初的「不誠實取用電腦」罪作為「主控罪」，並將原有的16項「不誠實取用電腦」罪改為交替控罪。辯方質疑，控方的做法「將件案放大咗一千倍」，對被告不公。另外，控方申請修訂其中兩項洗黑錢罪牽涉的金額。

法官勞潔儀今頒決定稱，控方申請新增的一項「不誠實取用電腦」罪的基礎，跟原有的16罪相比，不涉及重大改變，而且「不誠實取用電腦」罪可以是持續的罪行、蔡的涉案行為和性質相同，認為新增控罪不會構成不公，批准新增一項「不誠實取用電腦」罪及把原有的16罪改為交替控罪。此外，勞官批准控方修訂其中兩項洗黑錢罪涉及的金額。

勞官批准新增及修訂控罪後，被告蔡淑梅共面臨一項「不誠實取用電腦」罪、16項屬交替控罪的「不誠實取用電腦」罪，以及一項洗黑錢罪。蔡與其丈夫白偉雄（64歲，退休人士）另同被控6項洗黑錢罪。

辯方申請將本案押後至本周五（16日）再訊，以向被告索取指示和審視抗辯策略，並稱周五「有機會開到案」，獲勞官批准。另外，控方在庭上交代證人相關事宜時透露，將傳召精神科醫生譚務成及普通科醫生許明通，以專家證人身份就「疫苗恐懼症」作供。

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