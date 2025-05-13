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國際龍舟邀請賽下月尖東舉辦　旅發局擬海濱設美食街和主題打卡點 (16:14)

一年一度的香港國際龍舟邀請賽下月舉辦，旅發局總幹事程鼎一指，今年將以「主題式宣傳策略」，積極將賽事打造成節慶盛事活動，計劃舉行賽事的尖東打造成「全港最大型日夜龍舟嘉年華」，並先在端午節開始舉辦「龍舟美食街」以及「Panda Friends@香港海洋公園」端午主題打卡熱點，國際龍舟競賽期間則有啤酒樂園、賽事直播專區及世界級「太陽馬戲團」雜技表演。

今年的香港國際龍舟邀請賽旅發局主辦、中國香港龍舟總會合辦，將以龍舟嘉年華形式，由5月31日到6月8日，一連9日在尖沙咀東部海濱舉行，其中龍舟賽事在6月7至8日舉行。

率先於5月31日開始讓市民參與的分別為星光大道「龍舟美食街」及「Panda Friends@香港海洋公園」端午主題打卡熱點，前者有10個攤檔，售賣端午粽、龍舟豆沙餅、斑蘭糕等龍舟造型的小食等；後者則有大熊貓造型打卡位等；亦有熊貓的限量商品店供市民遊客選購。

賽事期間亦有加拿大世界級雜技團「太陽馬戲團」在場快閃表演，旅發局更聯同本地啤酒品牌香港生力特設「啤酒樂園」，提供四款生啤讓市民旅客暢飲，旅客在活動當日去到旅發局指定的旅客諮詢中心，或者設於尖東海旁的領取處，憑有效的旅行證件可免費領取兌換券，在啤酒樂園兌換指定生啤。

邀請賽今年會有超過190隊、逾4,500名來自12國家及地區的健兒參加共19項賽事，參加人數及隊伍數量較去年多至少20隊，包括首次參賽的埃及和卡塔爾的頂尖龍舟隊伍參賽，今年亦特別新增中學組別及紀律部隊賽事，以鼓勵年輕人接觸傳統非遺文化及弘揚團隊精神。

總幹事程鼎一致辭指，今年旅發局將香港國際龍舟邀請賽變成日夜龍舟嘉年華，提供集中西文化及派對歡樂的一站式節慶體驗，深化盛事旅遊潛力，又指有信心傳統節慶盛事具豐富吸引力，未來將繼續與商界積極合作，推動盛事，發揮更高經濟效益。

龍舟總會主席鍾志樂則指，國際龍舟賽事歷史悠久，是全球最高專業水平的賽事之一，每屆均吸引世界各地龍舟健兒專程來港參加，總會將積極推廣龍舟競渡文化及精神，將傳統節慶習俗帶到國際舞台。

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