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議員質疑先進建造業產業項目難吸業界投資　發展局稱已接觸有意投標者 (16:01)

發展局擬於青衣一幅約3公頃土地興建首座先進建造業產業大樓。工程界立法會議員盧偉國今日（13日）在立法會工務工程效益成本管理小組委員會會議上質疑，經營者能否負擔大樓建造成本，批評局方做法如「緣木求魚」；民建聯立法會議員劉國勳亦認為建造成本高或對投標者有大障礙。發展局強調，初步已接觸業界有意投標者，認為項目有一定吸引力，又希望明年開展建造工程。

發展局指，先進建造業產業大樓屬多層大樓，讓營運者設立鋼筋預製工場、機電裝備合成加工場及預製生產工場等，並會於5月內公開邀請投資者或建造業界提交對發展該項目的意向書，當局現已完成大樓的營運模式研究、市場意向調查、大樓的初步規劃及相關影響評估。

不少立法會議員關注業界對興建先進建造業產業大樓的反應，其中盧偉國指，大樓需要足夠空間讓業界進行預製生產工序及儲存預製組件，預料建造成本高，質疑有多少經營者能負擔建造費用，除非有補貼，因此批評局方興建大樓是「緣木求魚」。劉國勳則認為建造成本或對投標者有大障礙，希望當局應「睇餸食飯」，建議同時尋找其他土地予業界發展。

發展局常任秘書長（工務）劉俊傑指，當局已初步接觸有意投標者，認為項目對業界有一定吸引力，在大樓設立機電裝備合成加工場及進行鋼筋屈紥的機會較大，當局亦對大樓營運模式持開放態度，包括可考慮營運者經營大樓一段時間後，再交還政府。

立法會議員洪雯亦關注興建先進建造業產業大樓由2023/24年度《財政預算案》提出，為何2年後才邀請業界提交意向書。劉俊傑說，希望今年內為大樓進行招標，明年開展建造工程。

他說，本港未必有足夠空間支援組裝合成（MiC）組件製作，但當局正規劃土地用作相關測試及發展產業，又指預計在今年內會就中央採購鋼筋和「組裝合成」構件制定具體方案。

相關字詞﹕發展局 先進建造業產業大樓 預製組件 編輯推介

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