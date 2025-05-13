兩消防員涉性侵醉酒女子　事主稱事後情緒不穩向「風雨蘭」求助　與警合作拘被告 (15:11)

案發時26歲、任職咖啡師的事主X續作供，稱案發當晚，她喝醉後躺在牀上，時而清醒，時而睡著。X憶述，她曾有意識時，看見首被告李浩田（約31歲）與她性交，當再次有意識時，見次被告陳卓軒（約29歲）壓在她身上與她性交，李站在牀邊，強行張開X的嘴巴，將其陽具放入X的嘴內。

X又指，當她恢復清醒後，見李在她的臉上射精。X開始哭泣並試圖推開二人，陳向X說「唔使驚」，然後入洗手間內拿取毛巾，替X拭去精液，並替X穿回內褲，其後送X乘的士回家。X自言，她回到家時仍渾身無力，癱坐在沙發上不知所措，亦因感羞恥而不敢告訴父母。

事發後翌日，兩名被告均有聯絡事主，李傳訊息問X「我friend送咗你返屋企？」，陳則在Ig上詢問X為何不讓他追蹤其帳戶。兩日後，X向友人傾訴，友人著X找社工或報案，惟X仍在考慮中。翌日，X意識其情緒不穩，無法正常上班，終於聯絡「風雨蘭」求助，由社工安排下驗身及報案。及後，X在警方指示下邀約兩名被告重返帝京酒店，並指自己會帶多一名朋友，實情該友人是警員喬裝。X在酒店大堂內指出兩名被告後，警員現身拘捕二人。