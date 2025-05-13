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財利船廠繪圖員稱西班牙上司三度要求計算「南丫四號」穩定性數據　上司稱早已離職 (14:10)

2012年南丫海難39死，死因研訊今（13日）踏入第六日。財利船廠繪圖員供稱，分別於1995年、1998年及2005年受西班牙上司指派，為「南丫四號」計算船艙入水的穩定性數據，不清楚上司有否審批數據。不過，該上司向本港警方錄取法定聲明，道出另一版本。上司稱自己1996年已離職，又指由繪圖員負責評估船隻穩性，他一概不知情。

庭上讀出多名證人的書面供辭，包括曾為「南丫四號」評估穩性的關鍵證人、時任財利繪圖員張福初。裁判官表示，張在研訊有關鍵角色，因病無法親自作供。綜合供辭，張1972年加入財利，約1995年至1996年獲西班牙上司Jon Leizaola指派，負責做傾斜測試及撰寫第一份「破艙穩性計算書」。張稱當時先草擬初步數據， 由海事處人員陪同做傾斜測試及記錄數字，用作編寫正式計算書。

南丫四號分別於1998年加裝8.25噸鉛壓載物及於2005年升高壓載物，張福初當時曾參與傾斜測試及穩性計算。張透露，因財利2005年購入電子軟件，交由另一繪圖員郭慶賢編寫正式計算書。張稱曾將計算書交予上司Jon Leizaola，「但阿John (Jon) 有無審批，我就唔知道」，而在每一次傾斜測試，親自上船的海事處人員都會記錄測試數字，「如果有錯，海事處會發現及審批」。

庭上讀出時任財利船隻工程師Jon Leizaola的法定聲明，為警方早前以司法互助形式越洋錄取。他稱1993年加入財利負責行政工作，1996年8月因家人逝世而離職。在警方提問下，他稱由張福初負責將南丫四號圖則交予海事處，他不知道張準備過多少份「破艙穩性計算書」，亦不清楚張是否具專業資格。

就財利假設兩艙之間設「水密門」，錯估船隻穩定性，Leizaola稱不知道張福初假設船內有6個獨立水密艙，亦不知道穩性評估建基於船上有多少個水密艙。被問到誰審批穩性計算書和負責傾斜測試，他一概答不知道。警員問1998年加裝壓載物與2005年升高壓載物之經過，他稱當年已離開財利。

相關字詞﹕南丫海難 編輯推介 法庭

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