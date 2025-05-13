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衛生署月底推「社區牙科支援計劃」　參加者定期可獲補牙或拔牙配額　部分可豁免行政費 (13:14)

衛生署公布5月26日推出「社區牙科支援計劃」，4類合資格弱勢社群可到非政府機構接受資助牙科服務，每名參加者每180天最多可獲3個「補牙或拔牙配額」，參加者需向非政府機構收50元行政費，部分人可獲全數豁免行政費。

計劃服務對象中，部分參與者豁免行政費，包括醫管局醫療費用減免人士、75歲或以上長生津人士；以及社署轄下部分計劃人士、如長者社區服務券、綜合家居照顧服務部分級別人士。其餘合資格人士如長者生活津貼其他受惠人、社署轄下長者社區照顧服務券則收50元。

32間非政府機構，總共會提供77個服務點，預計一年可提供4萬個人次服務量。署方不會設中央系統分配籌額，合資格人士可自行到診所預約，而非政府機構需於一個月內提供服務。衛生署今日起會開放先導計劃網站。

衛生署牙科服務主任顧問醫生許美賢表示，希望計劃以參與人士保存牙齒為目標。另由於牙科街症人手改善，將增加籌額3成。許提及目前牙科街症的使用量達9成以上。

許美賢又表示，綜援人士目前已可申請現有牙科資助計劃，包括鑲牙等更廣泛服務，因此不包括現有計劃。至於為何不全數資助所有合資格人士，許指會根據經濟困難程度分配。對於政府計劃會否令非政府機構本身服務受影響，衛生署社區牙科服務高級牙科醫生王詠詩表示，不排除機構本身有自己提供計劃，但政府計劃開放與公眾，料與機構計劃不盡相同。

相關字詞﹕社區牙科支援計劃 衛生署 編輯推介

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