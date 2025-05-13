明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

的士司機涉去年港灣道致命交通意外認危駕囚兩年　求情稱「睇錯燈」 (13:08)

去年1月14日晚上，一輛的士於灣仔港灣道與菲林明道交界衝紅燈，與一部城巴相撞，導致的士一男一女乘客死亡，其中男死者為整形外科醫生何維新。涉事女的士司機今（13日）在區院承認一項「危險駕駛導致他人死亡」罪，辯方求情透露，被告正職為職業安全督導員，非常注重安全，強調她只是「一時睇錯」燈號；又指她在案發後非常自責，需接受精神科治療，餘生承受沉重負擔。被告終被判監兩年及吊銷駕駛執照5年。

被告郝逸琛（34歲）承認於2024年1月14日，在港灣道與菲林明道交界在道路上危險駕駛的士，引致女子宓圓圓及男子何維新死亡。控表示，被告無刑事定罪紀錄，但有一項不小心駕駛記錄，亦曾因沒有遵從交通燈指示被罰款。

辯方資深大律師林穎茜求情時提及，被告一直希望投考警隊或懲教署，可惜事與願違，之後繼續進修，最終成為職業安全督導員，同時在週末兼任的士司機幫補家計。林另提到，被告亦為泰拳運動員，曾代表香港參賽，獲得殊榮。

林穎茜指出，被告非常注重安全，「唔係想衝紅燈」，只是「一時大意睇錯咗交通燈」。在事件中被告背部和腰間等受傷，至今仍感痛楚，她亦因本案感到非常內疚和自責，長期失眠，需服用抗抑鬱藥和接受精神科治療。

林資狀強調，被告希望以「最大嘅誠意」向死者及其親友表達歉意，並重申本案為被告帶來的痛苦將伴隨她一生，這是她「最大嘅懲罰」，希望法庭從輕發落。

暫委法官蘇文隆判刑時稱，案發時涉案路段天氣良好、路面乾爽、車流稀疏，兩名事主亦有佩戴安全帶；被告在涉案路段紅燈亮起約12秒後違反燈號駕駛，終導致事件發生。蘇官形容本案是「職業司機看錯燈號釀成的慘劇」，判被告監禁兩年、吊銷駕駛執照5年。

相關字詞﹕法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞