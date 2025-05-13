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夏寶龍向工商界提四點希望 籲商界敢於鬥爭 李家超四點回應 (07:30)

港澳辦主任夏寶龍昨日（12日）在澳門調研期間出席工商界座談會，對港澳工商界提出四點希望，籲發揚鬥爭精神，要有風骨和氣節，展現出中國人的錚錚鐵骨，指要在圍堵中突圍，用行動展現了什麼是「站著抗爭」。特首李家超同日亦作出回點回應。

夏寶龍表示，港澳工商界和企業家素有愛國愛港、愛國愛澳光榮傳統，每逢重要關頭都挺身而出為國擔當，指他們過往不懼怕殖民主義者，不懼怕美西方打壓，勇敢地進行鬥爭。他指實踐證明，企業和國家就是一個命運共同體，指如沒有國家的強大，哪來企業的發展。他指面對霸權行徑，有兩種截然不同的表現：一種就是軟骨頭「下跪」求饒，鼓吹「商人純逐利」而不顧國家利益；另一種是硬骨頭，展現出中國人的錚錚鐵骨，指後者是英雄，為包括港澳同胞在內的中國人民所敬仰。

夏寶龍對港澳工商界和企業家提出4點希望：一是發揚鬥爭精神，團結一致愛國護港、愛國護澳。當國家利益受損時，應挺起胸膛堅守國家利益底線，展現出應有的風骨和氣節。二是堅定發展信心，主動識變應變求變，專心致志做強做優做大企業，把好的資源吸引到港澳、留在港澳。三是發揮自身優勢，積極開拓新市場，並打造國際高端人才集聚高地。四是面向海外講好港澳故事，多宣傳「一國兩制」和港澳優勢。

就夏寶龍提出的四點要求，在中東訪問的特首李家超發文回應。他指會帶領特區政府、工商界和企業家以更高的政治站位、更強的擔當精神，全面貫徹落實中央的要求，並提出四點回應，包括﹕

第一，政府和社會各界，堅定維護國家安全，堅守國家利益底線，應對地緣政治挑戰時清晰傳遞國家立場，團結一致愛國護港、發揚鬥爭精神。

第二，社會各界必須主動識變應變求變，發揮香港「內聯外通」的優勢，發展新質生產力。會加快發展國際創新科技中心建設，進一步鞏固提升國際金融、航運和貿易中心地位，推進北部都會區和河套深港科技創新合作區發展，並進一步推動粵港澳大灣區高質量發展建設。

第三，繼續深化國際交往合作，發揮香港作為內聯外通的「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，大力開拓包括中東、東盟、中亞等新市場。

第四，積極講好中國故事、香港故事，共同講好「一國兩制」獨特的好故事。

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