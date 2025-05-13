青協新一輪灣區青年創業資助計劃展開　最高資助額連貸款60萬元 (07:00)

於首輪獲資助的領跑活動策劃有限公司，專注舉辦主題活動跑步和亞洲封路賽事，疫情期間主營「虛擬跑（Virtual Run）」線上賽。公司創辦人黃煒堡稱，因留意到近年有港人北上跑步，故到內地營運比賽，但他指出，無論以組織者身分辦賽還是申請各類牌照，均需在內地有實體公司，惟在內地開公司遠比香港困難，兩地在公司戶口、法律例如勞動法等均有不同。他指資助計劃提供的法律和會計等諮詢服務，讓他可更專注營辦活動，毋須分心研究北上開公司細節。

另一公司Wubuntu創辦人林紅恩則提及獲計劃中配對的導師幫助；他透露最初創立公司是因留意到疫情期間廣州有歧視非洲裔人士現象，冀透過營辦文化活動消除偏見，但反應不佳，而在導師建議下，創造團隊結合其香港教育大學的背景逐步轉型，現正憑藉組織內地、香港青年與非洲的交流項目，例如實習或遊學獲得盈利。他稱現正研拓展企業業務，如透過交流活動協助企業實現社會責任目標。

資助計劃為期3年，新一輪名為《粵港澳大灣區青年創業啟航計劃》，繼續獲民青局資助。青協業務總監鄧良順指出，新一輪計劃獲選的15個企業將獲啟動金資助，當中12個可獲高達48萬元資助金及12萬元免息貸款，餘下3個優勝項目可獲40萬元資助金及10萬元免息貸款；他提到上一輪計劃有優秀企業未獲資助，故今輪冀盡可能資功更多企業，將名額由12個增至15個。至於資助金額差異，他解釋指，有企業毋須用盡60萬元資助上限，故新增3個名額獲50萬元資助。

鄧良順提到，新一輪計劃亦會提供灣區創業訓練營，冀讓青年親身考察大灣區市場，亦會一對一配對創業導師，並提供法律、會計、政策等資訊諮詢。