世界技能賽香港選拔賽逾700人參賽　去屆烘焙得獎者分享﹕好奇心促使成功 (21:20)

選拔賽由VTC、建造業議會及製衣業訓練局合辦，大部分賽事在本月及下月完成；表現優秀的參賽者獲進一步培訓後，有機會代表香港參與不同的技能競賽，甚至獲選為明年9月上海第48屆世界技能大賽的香港代表。選拔賽涵蓋多個範疇，包括建造工程科技、創意藝術及時裝、資訊及傳訊科技、製造及工程科技、運輸及物流和個人及社會服務。

去年曾在「里昂世界技能大賽」烘焙項目獲優異獎章的郭承璁，是國際廚藝學院（ ICI ）西式包餅及糖藝文憑畢業生。他在今屆選拔賽開幕禮上憶述，在出戰世界賽的半年前已備戰，「幾乎每天都在麵糰與烤爐之間練足八至十小時」，及後驚覺自己的烘焙技巧短時間內大大提升，他深信只要有好奇心，自然追求卓越，甚或可踏上個人以至「世界的巔峰」。

郭承璁續說，去年世界賽的烘焙項目以「巴黎鐵塔」為主題，要求選手兩天內完成9個烘焙項目，如製作法包、冬甩、牛角酥、酸種麵包等。他說，製作酸種麵包的準備過程，稱自攜了在香港培養足9個月的麵種，並要「小心呵護」，途中託運時讓酸麵種「休眠」，到達法國當地的酒店後，要借用餐廳雪櫃暫存，賽前要「醒麵」，這過程成為他的難忘回憶。

此外，相隔兩屆，今屆香港選拔賽再設「 CAD 機械繪圖」競技項目。青年學院（國際課程）工程組署理高級講師羅超傑說，參賽者要按大會題目，使用電腦輔助設計軟件繪出 2D 設計圖，再「變成」 3D 模型和組件，最後以 3D 打印或鐳射切割，製成實物，應用於機械器材中。