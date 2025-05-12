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女子涉被母親男友人強姦　指被告趁家中無人時下手 (19:37)

一名五旬男子前年到與他關係親密的女友人家中借宿時，涉強姦對方的16歲女兒。該男子否認一項強姦罪，案件今（12日）於高院開審。控方開案陳辭提及，事主父親於案發前兩個月離世；事主在庭上供稱，被告間中會到其家中留宿時，在她與母親的床邊「打地鋪」，而在事發日，被告到她的床上侵犯她。

被告C. Z. G.（案發時54歲，現56歲）在海南三亞市擔任市場管理員。他被控於2023年5月8日在上水一公屋單位強姦X。控方開案陳辭提及，事主與父母及姊姊同住於案發單位，父親因病臥床，後於2023年3月離世。被告2017年開始與事主的母親關係親密，間中會到她們的家留宿。母親於案發後在事主的枕頭附近發現避孕套的包裝袋，追問被告後揭發事件。承認事實指，事主稱呼被告為「叔叔」，而案發翌日的法醫驗傷結果顯示，事主的處女膜有一新一舊的完全撕裂傷。

事主X今以視像形式作供，稱被告是母親的好朋友，平時她與母親及姊姊睡在同一房間內的雙層床，而被告借宿時會在她們床邊「打地鋪」，或睡在摺疊床上。她指案發日她毋須上學，早上約9時睡醒後，繼續躺在雙層床的下格用手機。她指當姊姊與母親外出後，被告入房並睡在她旁邊，開始用手指觸碰她的下體。X一直側臥、背對被告，其間聽到他在找東西及傳出拆開包裝紙的聲音，然後又觸碰她下體。

X其後感覺到下體內有物體在動，於是嘗試推開被告，推了三至四次才成功。她指雖然沒看到被告的陰莖，但憑痛楚及不舒服的感覺，認為被告在用陰莖抽插她的下體。她指過程中被告曾對她說「就快得喇」，兩人又分別接聽母親的來電。

X說，不同意被告對她作出有關行為，事後她因害怕而坐在客廳中哭泣。她也擔心會懷孕，所以查看垃圾箱中是否有避孕套，以查證被告是否有使用避孕套。X明（13日）繼續作供。

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