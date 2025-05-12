兩名消防員涉酒店房內輪姦一名女子　事主稱酒醉後目睹兩人施暴但無力阻止 (19:17)

案發時任職咖啡師X供稱，她在2014年任職某服裝店售貨員時，透過當時的男友認識在服裝店另一分店工作的被告李浩田（約31歲），並交換Instagram（IG）聯絡方式，但兩人沒有保持聯絡。

X續謂，2021年8月4日，李浩田回覆她在IG發布的限時動態，兩人自此開始聊天，過程中得知李及另一被告陳卓軒（約29歲）當時任職消防員；同月8日，她應邀跟李、陳及另外一男一女，在尖沙咀諾士佛臺一間酒吧見面，翌晨各自離開。

就著涉案強姦事件，X供稱，同月20日，李浩田相約她到旺角帝京酒店飲酒，並表示出席上次聚會的人士及另外數名「女仔朋友」也會參與其中，最終她當晚先跟李共晉晚餐，再跟他一同前往酒店房。

X表示，她跟李浩田甫進入房間，只見陳卓軒一人在房內，但她不覺詫異，因為李曾說過其他朋友會遲到。X稱，3人其後坐在床上玩啤牌和猜枚，「輸咗要飲」，她喝掉11至12杯約250毫升、由伏特加或韓式燒酒混合果汁的飲品後「開始醉」，亦覺得頭暈和手腳乏力，於是躺在床上休息。

X提到，她休息其間，感覺到陳卓軒隔著內褲觸碰自己的陰部，於是嘗試推開對方，但不成功；X又指，當時她亦捉住李浩田的手，並向他作「眼神求救」，但李鬆開手，使她感到非常無助，之後陳進一步用手直接接觸其陰部。

X形容，當時她一直處於「瞓吓醒吓」的狀態，她再次醒來時，發現全身赤裸的陳卓軒，用雙手按著自己的肩膀施暴，過程歷時數分鐘，其間他曾「郁動身體」作反抗，但不成功。X又提到，陳對她施暴時，曾向李「做啲手部動作」，「好似示意緊大家之後點做」，之後兩名被告「交換位置」。審訊明續。