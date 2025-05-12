兩女童染新冠後情况嚴重及危殆　衛生防護中心：呼吸道樣本新冠陽性比率創一年新高 (19:10)

首宗個案涉及一名過往健康良好、無接種新冠疫苗的17個月大女童，她於5月9日開始出現發燒和咳嗽，昨日（11日）到瑪麗醫院求醫，獲安排在兒童深切治療部留院治療。女童的呼吸道樣本經化驗後證實對新冠病毒、腺病毒和鼻病毒呈陽性反應；臨牀診斷為同時感染新冠病毒、腺病毒和鼻病毒併發嘶吼症，情况危殆。

另一宗個案涉及一名有長期病患、已接種新冠疫苗初始劑次的13歲女童，她於5月9日開始出現氣促，同日到瑪麗醫院求醫，獲安排在兒童深切治療部留院治療。女童的呼吸道樣本經化驗後，證實對新冠病毒呈陽性反應，臨床診斷為新冠病毒病併發肺炎，目前情况嚴重。

衛生防護中心提醒，新冠病毒在本港社區的整體活躍程度，自今年3月中起持續上升。最新監測數據顯示，截至5月3日的一周，污水監測新冠病毒含量、檢測陽性率及普通科門診求診比率在過去4周持續上升。污水監測方面，人均新冠病毒含量為每公升約69萬拷貝，較4周前每公升約37萬拷貝顯著上升，數據亦顯示，XDV在本地的流行率有上升趨勢。