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啟德體育園考慮於大型活動期間容許市民預約使用收費車位 (19:00)

文化體育及旅遊局建議延長「首席助理秘書長（體育及康樂）2」職位3年至2028年末，以監察啟德體育園的營運及落實體育政策。立法會民政及文化體育事務委員會今（12日）開會討論，體育專員蔡健斌在會上表示，啟德體育園將放寬體藝館停車場的使用限制，考慮在大型活動舉辦當天容許車輛提早預約收費車位。

政府自2014年開設「首席助理秘書長（體育及康樂）2」職位，負責啟德體育園項目的籌備工作和私人遊樂場地契約政策的檢討工作，迄今已多次申請延長職位時限。立法會民政及文化體育事務委員會今開會討論延長職位時限，最終表決時在4名在席議員支持下，決定交人事編制小組委員會審議。

民建聯立法會鄭泳舜稱，涉事職位負責多項長期工作，舉例「M」品牌計劃便有多個項目將延續至3年後，而劍擊館、游泳館等體育及康樂設施亦涉長期工程，認為局方應將職位恆常化。文體旅局副局長劉震回覆，該職位確有「長遠的需要」，但考慮到目前經濟狀况，加上大眾亦關注政府財政，「在這個比較敏感的時刻，用續期的方式，比起提出永久職位，可能更容易被各方接受」，重申將在限期即將屆滿時再檢討。

另外，旅遊界立法會議員姚柏良表示，啟德體育園啟用至今，散場時的道路交通均很暢順，但管理上「現時管理得比較……捻得比較死」，關注大型活動時可否放寬開放體藝館停車場。體育專員蔡健斌表示，啟德體育園在啟用後已逐步放寬交通限制，舉例已與酒店業合作讓穿梭車入園接載觀眾，未來將在體藝館停車場採用預約制，容許觀眾提早預約在活動當天使用付費車位。

相關字詞﹕啟德體育園 體藝館 停車場 體育專員 蔡健斌 編輯推介

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