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曾否認手術室出現冷凝水　聖德肋撒醫院今午確認事故期間有水滴 (18:38)

本報今日（12日）報道，九龍私家醫院聖德肋撒醫院主座大樓去年7月底發生長達大半小時的冷氣故障，有醫生反映冷凝水滴至手術牀上，院方回覆時曾否認手術室出現冷凝水及設備故障。聖德肋撒醫院今午向本報表示，院方重新確認事故期間曾出現水滴，但向同埸其他9位醫生及護士查詢後，沒有人員需要撐傘保護病人。

事發於去年7月31日晚上約7時，冷氣故障長約45分鐘，共12宗手術受影響。外科專科醫生廖子良指手術室牆壁表面及設備冒出冷凝水，手術燈水滴到手術牀上。廖子良亦稱，獲知有醫護人員需於手術室內撐傘，手術牀亦需移離原本位置。

院方今向本報表示，重新已確認當時泠卻系統出現問題下，由於温差會出現水氣凝結而形成水滴。院方亦指，廖子良反映意見後，再向同埸其他9位醫生及護士查詢，確認當日冷氣故障期間，並沒有人員需撐傘的情况。

香港工程師學會前會長源栢樑今早於商台節目表示，可能出現冷氣系統損壞、但通風系統維持正常的情况。源表示，如開動了氣壓可以令污糟空氣不流入。源栢樑指，有濕氣走入室內就會出現冷凝水。他表示，可透過閘門避免「回風」進入室內以減少濕氣，而透過抽濕機進行抽濕是一貫進法，但抽濕機亦可能引有其他問題，例如排水問題。

相關字詞﹕聖德肋撒醫院 手術室 編輯推介

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