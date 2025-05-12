房屋局辦機械人噴漆比賽　兩間內地公司獲勝 (17:59)

是次油漆比賽有5間公司參與，分別為博智林（香港）建造技術有限公司、香港大方智有限公司、蔚建科技香港有限公司、蘇州方石科技有限公司，以及杭州豐坦機器人有限公司，當中前3間公司屬已落戶香港的內地公司，其餘2間則為內地公司。

比賽分兩個階段，分別為賽前技術評估與實地操作測試，前者由房屋署專家小組根據參賽隊伍提交的技術文件及賽前實地工作評估；後者則由專業評審於比賽現場，根據機械人的作業準確度、施工速度、塗層均勻度及表面處理品質的表現評分。

實地操作方面，由於時間關係，比賽隊伍已於早前處理7.82平方米面積的牆面噴漆工作，今日再處理3.9平方米面積的牆面噴漆工作。據今日現場所見，最快是蘇州方石科技有限公司以14.94秒最快完成3.9平方米面積的牆面噴漆工作，其次為杭州豐坦機器人有限公司以17.09秒，接着依次為蔚建科技香港有限公司、博智林（香港）建造技術有限公司、香港大方智有限公司。

另外，同場亦展示6款建築機械人或科技，包括紥鐵機械人、6米牆面處理機械人、地磚鋪貼機械人、混凝土內牆面打磨機械人、鐵器切割機械人，以及室內測量掃描無人機。其中，何永賢亦親自操作6米牆面處理機械人，示範噴漆。