醫管局將開發急症中風通報系統 7月起於1至2間醫院試行 (17:09)

九龍中醫院聯網顧問護師(中風科)郭慧茵表示，救護員將懷疑中風病人送至醫院後，會通知急症室護士，護士會將病人資訊輸入系統，中風科護士會隨即評估病人，並將資訊輸入系統，醫護團隊成員會盡快搶救病人腦細胞。

郭慧茵指，對於中風病人而言，急救腦細胞爭分奪秒，「以往我可能要同時間打十多個電話才可聯絡所有當刻需要聯絡的部門同事作準備，但現在我已經可以在(通報)系統上一鍵通知所有人。」

目前急性中風通報系統由伊利沙伯醫院首創，個別醫院如屯門醫院亦有自行建立系統。郭慧茵表示，醫管局會全力支持，希望有更好的系統可以幫助市民。

九龍東醫院聯網顧問護師(中風科)余忠諍指，曾接獲一名21歲生活習慣良好、沒有任何病史年輕女子，上班前發現右邊身沒有力、辭不達意，送入聯合醫院急症室，確診左腦主要血管缺血性中風。聯病人進行溶栓治療，並送到伊利沙伯醫院取栓。

進行取栓手術後，病人兩星期後可以出院，「大家試想下，如果呢個病人21歲，通唔到血管，病人絕大機會係喉管餵食、臥床、或者是死亡。」

今日是國際護士節，身為中風科護士的余忠諍表示，目前醫管局深造學院，每兩年培訓50至60名護士，希望未來可以增加中風科護士。余忠諍表示，40多歲的病人中風情況愈來愈多，年輕化明顯，除了科技外，預防中風亦屬重要。