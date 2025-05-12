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買舖供社福機構服務擬削150億　議員質疑計劃進度欠理想　政府料未來4年購廿處所 (16:57)

政府擬將購置處所提供福利服務的財政承擔額由200億元降至50億元，並提出取消早年訂下擬購買158個處所的「一覽表」、引入替換安排兩項優化措施。立法會福利事務委員會今作討論，不少議員直指計劃進度不理想，有議員也關注當局往後購置處所的規劃，當局回應預料未來4年會購入20個處所，其間仍會參考「一覽表」，購置處所時會優先考慮增設當區有迫切需求的服務。

政府早年撥款200億元購置處所提供福利服務，當時也訂出「一覽表」列明158個目標處所，惟時至今年3月，社署在191份放售建議中，僅購入當中5個物業。立法會福利事務委員會今開會討論，議員周小松關注取消一覽表後當局購置處所的規劃；議員鄧家彪也問到當局未來購置處所時會優先增設何類服務。

勞福局副局長何啟明回應指，目前有很多方式物色合適處所提供福利服務，其中新落成的公營房屋會預留5%面積作福利用途，料首批未來兩年落成，能提供相當數量的處所；但一些無甚新公屋落成的市區，則需透過計劃增加處所，他解釋取消一覽表後，當局購置處所較有彈性，收盤只會列出最低面積，預計未來4年可購置20個處所。

社署副署長(服務)梁綺莉補充指，早年訂立的「一覽表」已考慮服務需求，未來仍會參考，在增設服務的優次上則會視乎物業所在地區的需求，部份較多人輪候的服務，如特殊幼兒中心、幼兒中心會獲優先考慮。

至於當局提出「騰籠換鳥」的替代安排，議員江玉歡關心當中的原則；議員林素蔚則關注會否影響原有群體接受服務的環境。何啟明重申「騰籠換鳥」基本原則是將無高度限制的設施所佔處所，例如將後勤辦公室、青少年中心換走，重置成有高度限制的處所。他又指當局就處所環境有嚴格要求，認為毋須擔心相關安排會影響服務環境。

議員陸瀚民則問到過往購置物業成功率低，何不取消計劃，將財政承擔額轉投其他社福用途，何啟明重申購置是其中一個希望增設處所提供福利服務的方式；梁綺莉補充機構租地方提供服務有不穩定性，曾有服務因業主收回物業受影響，政府購置能為機構提供穩定處所。

此外，政府建議調整福利設施項目撥款安排，由獎券基金撥款改為由基本工程儲備基金支付，相關工程項目未來要向立法會申請撥款，議員周小松同意調整，但關注機構或不熟悉向立法會申請撥款的過程，何啟明稱屆時會協助機構向議員解說。

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