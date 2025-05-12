何永賢：房委會用體積較小機械人助打磨與噴漆等工序　冀可推廣至外國應用 (16:41)

何永賢表示，房委會是有價值的機械人試驗場景，部分於房委會項目應用機械人的內地公司已落戶香港。她舉例指，三合一機械人能處理打磨與噴漆等工序，並已推廣至新加坡、法國、中東等地，因為外國樓盤面積較香港大，本港單位需要較嬌小的機械人，因此有關建築建械人能推廣至外國，可以「一地適用、世界通行」。

她希望透過引入機械人能解決人手問題，同時吸引年輕人入行，例如一層有24伙的公營房屋項目，引進機械人進行牆面處理作業後，可以由8名工人減至2人。她又說，今年是「共築．智能年」，當局將會舉辦一系列活動，包括9月舉辦中學生房屋建築機械人設計比賽、11月舉行的國際研討會。

房屋局又說，現已有逾20個公營房屋發展項目採用建築機械人系統，預計2027年會有額外30個公營房屋項目加入應用。

港九勞聯立法會議員周小松表示，機械人可協助高危工種工作，如紥鐵機械人可減少工人在戶外工作的機會，避免工人中暑。被問到會否擔心建築機械人「搶飯碗」，他強調，機械人並不能取代所有工人，採用建築機械人屬人機協作，相信有助吸引新血入行。

房委會委員、立法會議員梁文廣表示，建築機械人有助減輕人力成本及提升地盤安全，並建議高空戶外工作、於密閉空間進行噴漆及打磨等工序可引入建築機械人協助。